"Даем шанс выжить": Ким обратился к российским оккупантам

Виталий Ким предложил россиянам сдаться, но не всем / Фото: Коллаж: Сегодня
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким обратился к российским оккупантам, которые стоят на границе Херсонской и Николаевской областей и разговаривают с украинскими военными. Он отметил, что Украина дает им шанс выжить.
"Нападать они не хотят, считают, что их обманули, мол сказали, что это учения, и так далее. Но и назад они вернуться не могут, потому что им сказали, что будут расстреливать при отступлении. В итоге они по селам стоят, и ни туда и ни сюда. И нападать не хотят, и уйти не могут", — рассказал он.
В связи с этим Ким собирается обращаться "наверх" и согласовывать зеленый коридор для тех, кто еще не стрелял и не совершал преступлений против мирного населения.
"Тем, кто хочет жить, будут организовывать горячую линию, куда позвонить, как прийти, чтобы остаться в живых и не возвращаться назад и не сесть в тюрьму. Это я согласовываю, но думаю, у меня получится", — сказал он.
При этом Ким отметил, что это предложение не распространяется на артиллеристов и ракетчиков.
"После Мариуполя вариантов у вас, ребята, нет. Вам либо бежать, либо в землю", — заявил Ким.
Он пообещал, что завтра даст координаты и инструкцию, что делать российским военным, если они хотят жить.
Ситуация в Украине 10 марта
- Под Броварами ВСУ подбили первый и последний танк, после чего уничтожили всю колонну российской техники.
- Утром был обстрелян Северодонецк.
- По состоянию на 10 марта орки потеряли уже 12 000 личного состава.
- Украинские города продолжают обороняться от российских захватчиков. Самая трудная ситуация остается в Харьковской, Сумской областях, а также на юге страны.
- Под Броварами 10 марта воины ВСУ ликвидировали командира танкового полка российской оккупационной армии полковника Андрея Захарова.
- На войну с Украиной Россия уже бросает частные охранные фирмы — об этом рассказал частный охранник из РФ, который попал в плен к украинским силовикам.
- С начала войны из-за границы домой вернулись 215 тысяч украинцев. Преимущественно – мужчины, это где-то 80%.