Даже вызвали спасателей! В Кривом Роге в новогоднюю ночь мужчина залез на городскую елку (видео)

Мужчина забирался на елку прямо по гирляндам и украшениям. / Фото: Коллаж: Сегодня
В Кривом Роге в новогоднюю ночь мужчина залез на городскую елку. На место вызывали спасателей.
Об этом сообщает Информатор.
В ГСЧС позвонили в 01:41 и сообщили о том, что на проспекте Победы мужчина залез на городскую елку и не может самостоятельно слезть.
Многих эта история повеселила, но некоторые начали волноваться за мужчину. По приезду спасателей помощь мужчине не понадобилась. Правда, криворожанин набрался смелости и спрыгнул с дерева.
"Мужик, как и подобает в год тигра, спрыгнул и приземлился на все свои четыре лапы", - рассказали очевидцы. В результате прыжка он не пострадал.
Под Львовом разгромили главную елку
В Новояворовске Львовской области повредили декорации возле главной елки. Такое происходит уже второй раз за месяц.
Как стало известно, 29 декабря неизвестные снова сломали праздничные декорации и повредили световые иллюминации, установленные на площади возле Дворца культуры "Кристалл". Также были попытки разрушить металлическое ограждение вокруг елки.
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