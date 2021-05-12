Дедлайн от Зеленского. Как Минздрав планирует ускорить темпы вакцинации от COVID-19

В Украине продолжается вакцинация населения – главный санитарный врач страны Виктор Ляшко рассказал, как Минздрав планирует вакцинировать половину украинцев за три месяца

Фото: REUTERS/Ronen Zvulun

Президент Владимир Зеленский недавно поставил задачу вакцинировать половину украинцев ко Дню Независимости. До дедлайна осталось чуть более трех месяцев, а за прошедшие почти три месяца вакцинировали 2% населения.

Как Минздрав планирует выполнять поручение, рассказал государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью "Сегодня".

"Президент поставил задачу найти возможности и приблизить поставки, чтобы организовать максимально прививки ко Дню Независимости – есть цель – вакцинировать 50%. Потенциально мы ее можем выполнить, будем стараться выполнить путем ускорения и поиска новых поставок. Это происходит по действующим контрактам, чтобы подвинуть поставки из 3-4 квартала на летние месяцы. Также, мы обратились к COVAX, чтобы рассмотреть возможность приоритезировать поставки вакцин именно на июнь", – сказал Ляшко.

Главный санитарный врач подчеркнул, что они будут делать все для того, чтобы выполнить поручение, которое дали Президент и Премьер-министр Украины, однако цифры назвать не может.

Также он добавил, что есть Национальный план по вакцинации, который предусматривает, что к концу 2021 должны вакцинировать 70% взрослого населения. Это ориентировочно 24 млн украинцев, для которых нужно 48 млн доз вакцины, чтобы защитить двумя дозами.

Реклама

"Мы расписали, сколько нужно делать прививок ежемесячно. Это 5,6 млн прививок. Проверили наши мощности, когда поступило 364 тыс. доз вакцины AstraZeneca. В начале пасхальных праздников открылось 1700 пунктов вакцинирования – за эти два дня провели 70 тыс. и 74 тыс. прививок. То есть, система способна делать около 100 тыс. прививок в сутки. Это только с задействованными пунктами прививок, которых открылось 60%", – рассказывает врач.

Ляшко добавил, что количество прививок значительно возрастет, когда задействуют все 3200 пунктов прививок и 500 мобильных бригад.

"Еще у нас в планах открыть в городах-миллионниках прививочные центры. Наша мощность – это делать около 10 млн прививок в месяц. Сейчас только вопрос в доступности и наличии вакцин", – сказал главный санврач страны.

Полное интервью "Сегодня" с Виктором Ляшко читайте тут.