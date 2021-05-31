Дело Burisma: Порошенко и Луценко призвали рассказать о своей роли

Бывший генпрокурор (2016-2019) Юрий Луценко и пятый президент Украины (2014-2019) Петр Порошенко должны добровольно и честно рассказать обо всех политических манипуляциях вокругдела о компании Burisma, одним из руководителей которой был сын президента США Джозефа Байдена Хантер.

Об этом советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил в комментарии сайту "Сегодня".

По его мнению, не до конца оценённой оказалась медийная история, которая будет иметь сильные внешнеполитические эффекты.

"Буквально на днях в ряде американских медиа появились объёмные и фактажно насыщенные статьи о так называемом "розыскном деле Джулиани; травле экс/посла США Мари Йованович; газовом кейсе Burisma". И тут же пространным и крайне убийственным интервью разразился... Юрий Луценко, который по сути обвинил в ряде "смертных политических грехов" Петра Порошенко", – заявил Подоляк.

По его словам, это могло стать пародией на шпионский триллер, но оказалось политической реальностью в Украине до смены власти, поскольку тогдашний генеральный прокурор Юрий Луценко втянул Украину в самую токсичную историю в отношениях с США с 1991 года.

"Даже такие персонажи, как Лукашенко, не позволяют себе открыто травить иностранных послов. А Луценко, будучи действующим генеральным прокурором, стал фронтменом политической атаки на действующего тогда посла США Мари Йованович, это была самая настоящая травля. В результате которой Йованович досрочно отозвали из Киева. Кроме этого, Луценко как официальное лицо как минимум с 2017 года контактировал с Рудольфом Джулиани и его неформальными представителями, обсуждая так называемое "дело Burisma ", которое нужно было части команды Трампа перед выборами как агитационное оружие. Наверное, только в "банановых республиках" генеральный прокурор может опуститься до такой явной политической торговли своими решениями и возможностями", – говорит советник руководителя Офиса президента.

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Подоляк предположил, что активность Луценко не могла происходить без ведома тогдашнего президента Порошенко. И если бы Луценко начал этот торг с Джулиани уже после первого тура выборов 2019 года, ещё можно было бы хоть как-то допустить, что Порошенко об этом мог не знать.

"Но Луценко влез в эту историю ещё в 2017 году. Конечно, мы ещё не знаем всех обстоятельств – они станут известными в ходе соответствующих процессов в США, где Джулиани – один из фигурантов. Но американские эксперты по Украине уже открыто призывают допросить ключевых соратников Порошенко – они ведь точно знают, что в системе власти Порошенко его друг и благодаря этой дружбе генеральный прокурор Луценко не мог действовать без согласования с тогдашним первым лицом", – считает советник руководителя ОПУ.

Он добавил, что в украинском политикуме никто не удивится, если США захотят увидеть у себя в суде всех политических субъектов во главе с Порошенко, пытавшихся продать подороже дезинформацию про сына Байдена и дискредитировавших людей, которые ассоциировались с Демпартией.

"Самым безопасным вариантом для Украины в этой ситуации будет – если Луценко, Порошенко и остальные добровольно и честно расскажут об всех своих политических манипуляциях в американской теме. Под соответствующей присягой в любой юрисдикции", – заявил Подоляк.

Напомним, мы писали, что правоохранители закрыли дела против Burisma.