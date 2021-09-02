Дело MH17: полиция Нидерландов ищет свидетелей среди жителей российского Курска

Следователи собирают информацию о катастрофе с Боингом MH17. Фото: коллаж "Сегодня"
Совместная следственная группа (JIT), расследующая дело о катастрофе MH17 на Донбассе, обратилась за помощью в предоставлении важной информации к военным, проживающим в российском городе Курске. Об этом сообщила пресс-служба полиции Нидерландов.
"Из Курска был отправлен ЗРК Бук, которым, как считает JIT, был сбит этот самолет. В этой катастрофе 17 июля 2014 года погибли все находящиеся в пассажирском самолете 298 человек", – говорится в сообщении.
Следователи просят связаться с ними по e-mail, WhatsApp или Signal, если у россиян есть какая-либо информация (фотографии, видеоматериалы, релевантные электронные сообщения или военные приказы), имеющая отношение к катастрофе с Боингом MH17.
Также в публикации размещено видеообращение родителей погибшего в катастрофе 29-летнего Виктора Орешкина, которые тоже просят свидетелей из России отозваться.
"Этого никогда не должно было случиться и никогда не должно повториться. Наша просьба: если кто-нибудь знает хоть что-нибудь об этом, пожалуйста, скажите об этом кому надо", – говорят родители, потерявшие сына.
Кто принимал решение
По словам начальника отдела Национальной полиции Нидерландов Энди Краага, следователи хотят знать, кто входил в состав расчета, какое было задание, и от кого оно было получено.
"Мы хотим знать, кто принимал решение о применении этого оружия в Украине. Особенно нам хочется узнать, почему был сбит пассажирский лайнер. Как могли сбить самолет, на борту которого находилось 298 мирных граждан? Рассказать об этом с полной уверенностью мы сможем лишь тогда, когда лица, напрямую причастные к этой трагедии, ответят на эти вопросы", – сообщил Крааг.
Также на сайте отмечается, что судебный процесс против четырех обвиняемых по делу MH17 будет продолжен 6 сентября. Родственники погибших воспользуются своим правом на выступление в судебном заседании.
- Как сообщали новости "Сегодня", недавно следствие по MH17 отклонило показания о причастности ВСУ к пуску ракеты, которой был сбит самолет.
- Тем временем в суде Нидерландов по делу MH17 продолжают опровергать фейки. На очередном заседании защита одного из обвиняемых Олега Пулатова неожиданно попросила изучить видео с украинским бизнесменом Игорем Коломойским о сбивании самолета, которое ранее было признано фейковым.