"Дело Труханова": сегодня судят мэра Одессы и его заместителя

Труханову вручили подозрение / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, 8 октября, городскому голове Одессы Геннадию Труханову и и.о. вице-мэра – управляющего делами исполкома Олегу Брындаку выберут меру пресечения.

Об этом сообщила пресс-служба Высшего антикоррупционного суда Украины.

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Судебные заседания начнутся в 9:00.

"Орган предварительного расследования в общем подозревает 16 человек в вероятном причинении вреда территориальной общине города Одессы на общую сумму 689 млн грн", – говорится в сообщении.

Подозрение Труханову

Национальное антикоррупционное бюро Украины вручило подозрение мэру Одессы Геннадию Труханову 6 октября.

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"Информирую общество о том, что подписала пять подозрений в рамках расследования уголовного производства силами детективов НАБУ и прокуроров САП... Подозреваемыми стали мэр города, ряд городских чиновников и один известный одессит, роль которого внимательно изучалась следствием, чтобы ни в коем случае не ошибиться и ничего не пропустить", – рассказала генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.

Она добавила, что все эти люди причастны к преступлениям, направленным на завладение земельными участками в Одессе.

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