"Дело Труханова": сегодня судят мэра Одессы и его заместителя

Труханову вручили подозрение / Фото: Коллаж: Сегодня
Сегодня, 8 октября, городскому голове Одессы Геннадию Труханову и и.о. вице-мэра – управляющего делами исполкома Олегу Брындаку выберут меру пресечения.
Об этом сообщила пресс-служба Высшего антикоррупционного суда Украины.
Судебные заседания начнутся в 9:00.
"Орган предварительного расследования в общем подозревает 16 человек в вероятном причинении вреда территориальной общине города Одессы на общую сумму 689 млн грн", – говорится в сообщении.
Подозрение Труханову
Национальное антикоррупционное бюро Украины вручило подозрение мэру Одессы Геннадию Труханову 6 октября.
"Информирую общество о том, что подписала пять подозрений в рамках расследования уголовного производства силами детективов НАБУ и прокуроров САП... Подозреваемыми стали мэр города, ряд городских чиновников и один известный одессит, роль которого внимательно изучалась следствием, чтобы ни в коем случае не ошибиться и ничего не пропустить", – рассказала генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.
Она добавила, что все эти люди причастны к преступлениям, направленным на завладение земельными участками в Одессе.
Ранее мы писали:
- Кто такой "известный одессит", о котором генпрокурор вспомнила в комментарии об объявлении подозрение Труханова. "Сегодня" для этого связалось с правоохранителями.
- Также возможным подозреваемым стал первый заместитель директора департамента коммунальной собственности одесской мэрии Александр Ахмеров.