"Дельта" атакует. Все, что нужно знать о разгуле нового штамма в Украине

В мире активно распространяется новый, более опасный штамм коронавируса "Дельта". В Украине уже есть заболевшие и первые летальные случаи. Власти вводят новые меры для защиты людей, поскольку этот вариант вируса более заразный, а болезнь чаще проходит в тяжелой форме.

"Сегодня" собрали главное о штамме "Дельта" в Украине.

Как и когда "Дельта" появилась в Украине

23 июня в Украине зафиксировали два первых случая индийского штамма коронавируса. Вирус обнаружили у 66-летней украинки и ее 16-летней дочери, которые накануне вернулись из России.

В столице изначально было известно о первых шести случаях – всех пациентов госпитализировали в Александровскую больницу. Они были состоянии в средней и тяжелой степени тяжести, два человека попали в реанимацию.

По данным главного санврача Игоря Кузина, в стране уже зарегистрировали 300 случаев "Дельты", из них 21 – в Киеве.

Первые случаи смерти

27 июля в Киеве умер один из госпитализированных с "Дельта"-штаммом COVID-19. Это был один из первых шести пациентов в столице. Он заразился коронавирусом на территории Украины, а не заграницей.

"Это врач, мужчина. Он не имел опыта путешествий за границу в течение последних нескольких месяцев. Это факт инфицирования на территории Украины или при исполнении служебных обязанностей", – отметил санврач.

12 августа трое пациентов с "Дельтой" умерли в Винницкой области. Это мужчина и женщина из Гайсинского района – обоим по 83 года, а также 73-летний мужчина из Винницкого района.

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Чего ожидать украинцам?

В Украине новый штамм может быстрее распространиться, чем у западных соседей, прогнозируют в НАН Украины. Этому есть две причины:

низкий уровень вакцинации (4%);

большая миграция с РФ.

Врач-инфекционист Инна Андрусович рассказала "Сегодня", что есть еще одна причина – летом люди расслабились и забыли о правилах карантина – перестали соблюдать масочный режим, дистанцию, гигиену рук.

Глава Комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий 5 августа заявил, что в течение двух недель может случиться вспышка болезни. То есть, совсем скоро. Какие области в зоне риска:

Днепропетровская;

Одесская;

Донецкая;

Житомирская;

Закарпатская;

Хмельницкая.

Глава Минздрава Виктор Ляшко прогнозирует, что в начале осени штамм "Дельта" будет доминирующим в Украине, он вытеснит другие варианты этой инфекции.

Как в Украине борются с новым штаммом

После того, как в стране обнаружили первые случаи "Дельты", украинские власти приняли новые меры.

Во Львове решили усилить карантинные ограничения . В городе будут тщательнее следить за соблюдением правил в заведениях питания, увеличат количество коек и количество вакцинаций до 5 тысяч в сутки.

. В городе будут тщательнее следить за соблюдением правил в заведениях питания, увеличат количество коек и количество вакцинаций до 5 тысяч в сутки. Минздрав планирует обеспечить все области Украины ПЦР-системами, которые выявляют "Дельту", в ближайший месяц.

Также изменили правила пересечения границы:

чтобы попасть в Украину, иностранцам нужно будет обязательно предъявить негативный результат ПЦР-теста и страховой полис;

украинцы смогут свободно пересекать границу, если получили хотя бы одну прививку против коронавируса;

если же человек не делал прививки, ему предложат установить приложение "Вдома" и уйти на 14-дневную самоизоляцию. Приложение начнет контролировать местоположение спустя 72 часа после установки, если за это время не придет негативный результат ПЦР-теста;

тщательнее всего будут проверять невакцинированных людей, приехавших из России и Индии. Им придется обязательно провести 14 дней на самоизоляции.

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