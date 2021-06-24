"Дельта"-вариант нашли в Украине: будет ли новая волна заболеваемости

Украине грозит летняя волна заболеваемости. Все, кто ранее переболел или вакцинировался любой из вакцин – в безопасности, считает вирусолог Алла Мироненко

"Дельта"-вариант коронавируса уже в Украине. Новый штамм вируса обнаружили у матери и ребенка, которые вернулись в Украину из России.

Штамм "Дельта" в 1,6 раза агрессивней, чем предыдущие варианты, в 2,3 раза чаще приводит к госпитализации и в 1,5 раза чаще – к реанимацию.

Именно этот вариант вызвал ужасную волну заболеваемости в Индии. Этот штамм быстро вытесняет другие, и в 92 странах мира он уже стал доминирующим, сообщают в ВОЗ.

В Великобритании, несмотря на высокий уровень вакцинации, ухудшилась эпидситуация, и там решили не ослаблять карантин.

В России тоже начался всплеск заболеваемости и смертности от коронавируса. В стране в сутки умирает 500 людей.

В Украине уже готовятся вводить новые карантинные ограничения из-за угрозы новой волны заболеваемости.

К чему готовится Украине?

Пока в Украине заболеваемость продолжает спадать. Последние дни в Украине выявляют примерно 736 новых больных в день, а количество летальных случаев – 41 в день.

Однако "дельта"-вариант может вскоре все изменить. Для начала вспышки достаточно небольшого количества инфицированных – вирус настолько агрессивен, что даже один больной человек может спровоцировать волну эпидемии.

Динамика заболеваемости в некоторых странах Европы после прихода "дельта"-варианта

В Украине штамм может быстрее распространиться, чем у западных соседей, прогнозируют в НАН Украины. Этому есть две причины: низкий уровень вакцинации (4%) и большая миграция с РФ.

"В Московской области число госпитализаций уже три недели растет на 40% за неделю, а свободными остаются менее 11% коечного фонда. Для сравнения: недельные темпы роста числа госпитализаций в Украине во время мартовско-апрельской волны никогда не превышали 30%, а в Киеве превышение отметки в 40% наблюдалось только в течение одной недели на начальном этапе роста. Ослабление для тех, кто прибывает из временно оккупированных территорий усиливают риски быстрой вспышке на Востоке страны, вызванной штаммом "Дельта", – отмечают в НАНУ.

То, что штамм в Украине для врачей не новость, говорит Инна Андрусович, инфекционист.

Пока из-за дельта-варианта в Украине ввели тестирование в пунктах пропуска экспрес-тестами на антиген всех, кто прибывает из Индии, Великобритании, России, Португалии. С положительным результатом не будут пускать в страну. Правда, указанная норма начнет действовать с 25 июня.

Поможет ли вакцина от "дельта"-варианта?

Те, кто переболел ранее любым вариантом, и для тех, кто вакцинировался любой вакциной, "дельта"-вариант не страшен, говорит Алла Мироненко, вирусолог Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний им. Громашевского.

Исследование в Великобритании показало, что вакцины AstraZeneca и Pfizer дают такой же уровень защиты от варианта "Дельта", как и против более раннего варианта "альфа".

Так, две дозы AstraZeneca на 60% эффективны против симптомов варианта "Дельта", а Pfizer – на 88%.

Фото: REUTERS/Henry Nicholls

Данных о CoronoVac, который используется в Украине, нет.

"Есть основа вакцины, нацеленная на оболочку вируса. И любой вариант вируса имеет основу, которая содержится в вакцине. Поэтому даже если вакцина не защитит на 100% от легкой формы, то защитит от тяжелого заболевания", – говорит Инна Андрусович.

Все вакцины, которые используются в Украине, утверждены Всемирной организацией здравоохранения.

Читайте также: "Дельта"-вариант коронавируса – что это, чем опасен и есть ли в Украине?

Почему снижение заболеваемости не значит улучшение эпидситуации?

Несмотря на то, что в Украине ослабили карантин этим летом, маски и дистанция остаются обязательными в зеленой зоне.

Риск госпитализаций при дельта-варианте выше, чем у британского штамма. Коллаж: Reuters/Pixabay

Однако многие восприняли, что зеленая зона означает победу над коронавирусом и что уже все хорошо, замечает Татьяна Чумаченко, эпидемиолог.

Татьяна Чумаченко советует при первой возможности привиться, не пренебрегать масками и дистанцией. Пока очень мало привито населения, чтобы коронавирус прекратил циркуляцию.

Ранее мы сообщали, что в Индии в штате Махараштра, который является "лидером" по заболеваемости "черной плесенью", обнаружили 20 случаев заражения новой мутацией индийского штамма COVID-19, который мог повысить заразность вируса. Новому варианту уже присвоили название Delta+.