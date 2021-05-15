День Европы и День памяти жертв политических репрессий – анонсы СЕГОДНЯ

На выходных в Украине запланирован ряд важных мероприятий, среди которых церемония открытия Дней Европы

В субботу, 15 мая, в Украине отмечают День Европы, а в воскресенье, 16 мая, – День памяти жертв политических репрессий. Что еще запланировано на выходные в Украине – смотрите в нашей подборке анонсов.

Украина

Суббота, 15 мая

12:00 – открытие арт-инсталляции "Дунай" выдающегося украинского художника Андрея Ермоленко (Михайловская площадь);

12:30 – церемония открытия Дней Европы, в мероприятии примут участие первые лица города и государства (сцена на Михайловской площади);

20:00 – симфонический концерт на Михайловской площади. В программе мероприятия – мировая премьера композиции выдающегося украинского-французского композитора Федора Якименко "На берегах Днепра".

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Воскресенье, 16 Мая

12:00 – Молитва за невинно убиенным (на территории Национального историко-мемориального заповедника "Быковнянские могилы")

13:15 – кураторская лекция-экскурсия новой выставкой и обзорная экскурсия "Быковня – территория памяти".

Также мы сообщали прогноз погоды в начале следующей недели – синоптики обещают в ближайшие дни жаркую погоду почти по всей Украине.