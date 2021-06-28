День Конституции и учения Sea Breeze-2021 – анонсы СЕГОДНЯ

Мы собрали все самые важные предстоящие события 28 июня в Украине и мире для читателей "Сегодня".
Украина
В Украине выходной день по случаю Дня Конституции, ожидаются торжественные мероприятия по случаю 25-й годовщины принятия Основного закона страны.
- 9:00 – Национальная гвардия Украины заступит в Почетный караул у здания Верховной Рады и в помещении парламента: у Портала с Государственным флагом, Портала Декларации о государственном суверенитете Украины и Конституции Украины.
- 10:00 – церемония поднятия Государственного флага Украины на площади Конституции. По завершении церемонии состоится установка памятного знака "Тризуб".
- 11:00 – торжественное заседание Верховной Рады Украины.
- 12:30 – совместное фотографирование на крыльце Верховной Рады Украины по завершении торжественного заседания.
- 13:00 – просветительские мероприятия ко Дню Конституции.
- 20:00 – концерт классической музыки в исполнении Государственного эстрадно-симфонического оркестра на площади Конституции.
- 21:30 - световое шоу на площади Конституции.
- С 28 июня по 10 июля пройдут украинско-американские учения Sea Breeze-2021 при участии 31 страны, которые должны стать самыми масштабными за последние 20 лет.
Киев
- Церемония возложения цветов к памятнику гетману Пилипу Орлику с участием представителей органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, депутатского корпуса к 25-й годовщине Конституции Украины.
- В каждом районе столицы состоятся торжества и возложение цветов к памятникам и памятным знакам выдающимся деятелям украинского государства.
- Фотовыставка в Национальном историко-архитектурном музее "Київська фортеця", посвященная 25-й годовщине Конституции Украины.
- Открытие экспозиции "Сила Конституции" на Майдане Независимости напротив Главпочтамта.
- 19:00 – акция протеста "Действия Зеленского являются предательством государственных интересов Украины" у Офиса президента на Банковой.
Чернигов
- 11:00 – торжественная церемония развертывания 200-метрового Рушника Єдності (и фиксация рекорда) по случаю 25-й годовщины Конституции Украины (у подножия Екатерининской церкви, Киевская трасса).
Львов
- 12:00 – акция в поддержку военных "С Запада на Восток: передай привет 2.0" (Площадь Рынок (перед главным входом) и Мемориал Небесной Сотни). Детали.
За рубежом
Копенгаген, Дания
- Матч между национальными сборными Хорватии и Испании в 1/8 финала футбольного чемпионата Евро-2020.
Бухарест, Румыния
- Матч между национальными сборными Франции и Швейцарии в 1/8 финала футбольного чемпионата Евро-2020.
Барселона, Испания
- Открытие Всемирного конгресса мобильных технологий и решений – Mobile World Congress (28 июня – 1 июля).
Нью-Йорк, США
- Конференция высокого уровня руководителей контртеррористических учреждений государств – членов ООН на тему "Противодействие и предотвращение терроризма в эпоху трансформирующихся технологий: решение проблем нового десятилетия" в штаб-квартире ООН (28-30 июня).
Онлайн
- Ежегодное заседание Совета управляющих Европейского банка реконструкции и развития, а также бизнес-форум "Восстановление лучшей экономики" (28 июня – 2 июля).
- II Глобальная онлайн-конференция по трансграничной электронной торговле, организуемая Всемирной таможенной организацией (28-29 июня).
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