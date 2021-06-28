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День Конституции и учения Sea Breeze-2021 – анонсы СЕГОДНЯ

28 июня, 07:00

Юлия Безпечная

В Украине 28 июня пройдут торжественные мероприятия по случаю юбилейного Дня Конституции, а также начнутся крупнейшие международные морские военные учения

Мы собрали все самые важные предстоящие события 28 июня в Украине и мире для читателей "Сегодня".

Украина

В Украине выходной день по случаю Дня Конституции, ожидаются торжественные мероприятия по случаю 25-й годовщины принятия Основного закона страны.

Киев

Чернигов

Львов

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За рубежом

Копенгаген, Дания

Бухарест, Румыния

  • Матч между национальными сборными Франции и Швейцарии в 1/8 финала футбольного чемпионата Евро-2020.

Барселона, Испания

  • Открытие Всемирного конгресса мобильных технологий и решений – Mobile World Congress (28 июня – 1 июля).

Нью-Йорк, США

Онлайн

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