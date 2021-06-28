День Конституции и учения Sea Breeze-2021 – анонсы СЕГОДНЯ

В Украине 28 июня пройдут торжественные мероприятия по случаю юбилейного Дня Конституции, а также начнутся крупнейшие международные морские военные учения

Мы собрали все самые важные предстоящие события 28 июня в Украине и мире для читателей "Сегодня".

Украина

В Украине выходной день по случаю Дня Конституции, ожидаются торжественные мероприятия по случаю 25-й годовщины принятия Основного закона страны.

9:00 – Национальная гвардия Украины заступит в Почетный караул у здания Верховной Рады и в помещении парламента: у Портала с Государственным флагом, Портала Декларации о государственном суверенитете Украины и Конституции Украины.

– Национальная гвардия Украины заступит в Почетный караул у здания Верховной Рады и в помещении парламента: у Портала с Государственным флагом, Портала Декларации о государственном суверенитете Украины и Конституции Украины. 10:00 – церемония поднятия Государственного флага Украины на площади Конституции. По завершении церемонии состоится установка памятного знака "Тризуб".

– церемония поднятия Государственного флага Украины на площади Конституции. По завершении церемонии состоится установка памятного знака "Тризуб". 11:00 – торжественное заседание Верховной Рады Украины.

– торжественное заседание Верховной Рады Украины. 12:30 – совместное фотографирование на крыльце Верховной Рады Украины по завершении торжественного заседания.

– совместное фотографирование на крыльце Верховной Рады Украины по завершении торжественного заседания. 13:00 – просветительские мероприятия ко Дню Конституции.

– просветительские мероприятия ко Дню Конституции. 20:00 – концерт классической музыки в исполнении Государственного эстрадно-симфонического оркестра на площади Конституции.

– концерт классической музыки в исполнении Государственного эстрадно-симфонического оркестра на площади Конституции. 21:30 - световое шоу на площади Конституции.

- световое шоу на площади Конституции. С 28 июня по 10 июля пройдут украинско-американские учения Sea Breeze-2021 при участии 31 страны, которые должны стать самыми масштабными за последние 20 лет.

Киев

Церемония возложения цветов к памятнику гетману Пилипу Орлику с участием представителей органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, депутатского корпуса к 25-й годовщине Конституции Украины.

В каждом районе столицы состоятся торжества и возложение цветов к памятникам и памятным знакам выдающимся деятелям украинского государства.

Фотовыставка в Национальном историко-архитектурном музее "Київська фортеця", посвященная 25-й годовщине Конституции Украины.

Открытие экспозиции "Сила Конституции" на Майдане Независимости напротив Главпочтамта.

19:00 – акция протеста "Действия Зеленского являются предательством государственных интересов Украины" у Офиса президента на Банковой.

Чернигов

11:00 – торжественная церемония развертывания 200-метрового Рушника Єдності (и фиксация рекорда) по случаю 25-й годовщины Конституции Украины (у подножия Екатерининской церкви, Киевская трасса).

Львов

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12:00 – акция в поддержку военных "С Запада на Восток: передай привет 2.0" (Площадь Рынок (перед главным входом) и Мемориал Небесной Сотни). Детали.

За рубежом

Копенгаген, Дания

Матч между национальными сборными Хорватии и Испании в 1/8 финала футбольного чемпионата Евро-2020.

Бухарест, Румыния Матч между национальными сборными Франции и Швейцарии в 1/8 финала футбольного чемпионата Евро-2020. Барселона, Испания Открытие Всемирного конгресса мобильных технологий и решений – Mobile World Congress (28 июня – 1 июля).

Нью-Йорк, США

Конференция высокого уровня руководителей контртеррористических учреждений государств – членов ООН на тему "Противодействие и предотвращение терроризма в эпоху трансформирующихся технологий: решение проблем нового десятилетия" в штаб-квартире ООН (28-30 июня).

Онлайн

Ежегодное заседание Совета управляющих Европейского банка реконструкции и развития, а также бизнес-форум "Восстановление лучшей экономики" (28 июня – 2 июля).

II Глобальная онлайн-конференция по трансграничной электронной торговле, организуемая Всемирной таможенной организацией (28-29 июня).