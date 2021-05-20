"Код нашей победы". Как поздравляют украинцев с Днем вышиванки: фото, видео (обновлено)

День вышиванки в Украине. Коллаж
В Украине сегодня, 20 мая, отмечают День вышиванки. По этому случаю в Сети уже начали публиковать поздравления.
"Сегодня" собрали пожелания, адресованные украинцам.
На Закарпатье полицейские, спасатели и пограничники сняли видео: сначала работники предстают в форменной одежде, а потом – в национальном наряде.
А в МИД Украины опубликовали фото с надписью "MFA UA" в стиле вышитого текста и элементами вышивки.
Поздравление с Денм вышиванки. / Фото: Facebook / МИД Украины
По случаю праздника мэр Умани Александр Цебрий показал фото с сыном в вышиванках.
Александр Цебрий в вышиванке. Фото: Facebook
Командир Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош также опубликовал фото с семьей.
"Семья Ярошей поздравляет с Днем украинской вышиванки! Слава Украине!" – написал он.
Семья Дмитрия Яроша. Фото: Facebook
Свое поздравление опубликовал и пятый президент Украины Петр Порошенко, прикрепив фото в украинском наряде с женой.
"Наша вышивка – это торжественно, модно и всегда уместно. Она объединяет и вдохновляет украинцев на новые победы не только в Украине, но и в самых отдаленных уголках Земли", - написал он.
Петр и Марина Порошенко в вышиванках. Фото: Facebook
А "Укрзализныця" в день праздника обновила обложку страницы в Facebook. Теперь главное изображение – с элементами вышивки на поездах.
"Укразализныця" изменила обложку. Фото из соцсети
Также с Днем вышиванки уже поздравило Министерство обороны Украины. На видео написано: "Вышиванка – код нашей победы!"
Бывший министр обороны Степан Полторак показал фото вышивки в цветах полевой военной формы и коротко поздравил с праздником.
Публикация Степана Полторака. Скриншот
А пресс-служба спасателей призвала в этот день начать виртуальный парад вышиванок и показать миру свои национальные обереги.
Кроме того, с праздником поздравил украинцев и бывший премьер-министр, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк. К тексту он прикрепил старое фото с семьей в вышиванках.
"Время идет. Вырастают дети. Но так же мы любим нашу "украинскую душу", наши вышиванки", - написал он.
Фото: Facebook
Напомним, мы показывали, как в прошлом году во Львове врачи превратили защитные костюмы в вышиванки.
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