Версія українською
$ 27,29
32,32

Денег нет. Половина украинцев не пойдут в отпуск летом – опрос

9 июля, 13:29

Ольга Кравченко

Опрос показал, что более трети украинцев в отпуск не собираются

Более 50% украинцев планируют поехать этим летом в отпуск, более 30% – уверены, что останутся дома и немного больше 12% затрудняются пока ответить.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Gradus.

Так, среди опрошенных 51,5% планируют отдыхать, 36,3% – не планируют, 12,2% – трудно ответить на данный вопрос.

Читайте также: Пляж и арбузы: как Степаненко провел "самый длинный отпуск"

Исследование показывает, что больше всего собирается отправиться на отдых молодежь:

Причины, по которым украинцы не поедут в отпуск этим летом

Большинство украинцев останутся отдыхать в Украине – 47,3%. За границу поедут только – 18,3% опрошенных.

Реклама

Также стало известно, сколько жители страны готовы потратить на долгожданный отпуск. Так, до 5000 гривен готовы потратить – 27,6% украинцев. До 10 000 тысяч гривен – 24,9%, до 30 тысяч – 22,8%. До 150 тыс. грн. – 2%.

Помогайте стране отслеживать состояние общества в период посткарантина – устанавливайте мобильное приложение Gradus. Приложение для владельцев iPhone. Приложение для пользователей Android.

Были опрошены 1000 респондентов в период с 12:00 до 15:00 8 июля. Метод сбора информации: опросы, самозаполнение на смартфонах среди участников онлайн-панели Gradus. Целевая группа исследования: мужчины и женщины в возрасте от 18 до 60 лет, проживающие в городах с населением от 50 тыс. человек. Онлайн-панель повторяет генеральную совокупность по полу, возрасту, региону, типу населенного пункта, образованию.

Ранее мы писали, какие болезни могут испортить отпуск и как их избежать.

Новости на эту же тему:
деньги украинцы опрос отпуск Украина

Источник: Сегодня

Реклама