Депутаты проигнорировали срочное заседание – в Раде антирекорд посещаемости

Первого вице-спикера парламента Руслана Стефанчука рассмешила такая явка депутатов – такого еще не было на внеочередных заседаниях

В Верховной Раде началась внеочередная сессия, однако на нее зарегистрировались меньше 100 народных депутатов.

Первого вице-спикера парламента Руслана Стефанчука рассмешила такая явка депутатов – в зале зарегистрировались лишь 99 человек.

Заседание парламента то может идти в таком составе, а вот таким количеством депутатов не получится принять какие-то решения. Один из депутатов отметил, что решения должны приниматься большинством голосов от конституционного состава. На что Стефанчук ответил обратное.

"В Регламенте ВР только в 1994 году была статья, которая четко регламентировала привязанность проведения заседаний в зависимости от существующего кворума. После этого ни в Регламенте 2006 года, ни 2008-го, ни 2010-го (которым сейчас пользуются депутаты) нет зависимости полномочности ВР относительно количества депутатов в Раде", – сказал он.

Отметим, что на сегодняшнем заседании депутаты попытаются разблокировать судебную реформу, которую заблокировали рядом проектов постановлений.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях Рада поддержала предложения Зеленского о судебной реформе – речь идет о законе о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей.

Позже был принят второй закон судебной реформы – относительно порядка избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов ВСП.