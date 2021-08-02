Дерево убило людей во Львове, а Apple обвинили в цензуре – главные новости за ночь

Во Львове парень и девушка погибли во время урагана, а антивакцинаторы возмущены удалением их приложения из AppStore – и другие события

Во Львове погибли молодые люди, а Apple обвинили в цензуре антивакцинаторы / коллаж "Сегодня"

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Apple обвинили в цензуре

Разработчики приложения для знакомств противников вакцинации Unjected обвинили компанию Apple в цензуре из-за того, что она удалила из своего магазина AppStore их продукт. В компании уже ответили на обвинения.

Во Львове деревом убило людей

Во Львове во время сильной грозы с ураганом ночью повалило несколько деревьев и одно из них убило девушку и парня, которые сидели на лавочке в Стрыйском парке.

Во Львове ураган повалил несколько деревьев, есть жертвы / коллаж "Сегодня"

В Германии задержали сотни противников карантина

В Берлине в ходе акций против коронавирусных ограничений в воскресенье, 1 августа, произошли столкновения участников с полицией, в результате которых были задержаны более 500 человек и пострадали 10 полицейских.

Полиция разогнала протест в Берлине / Фото: REUTERS Реклама

Иран обвинили в атаке на израильский танкер

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт обвинил Иран в атаке на израильский нефтяной танкер Mercer Streetу у берегов Омана, в результате которой погибли два человека. Его обвинения поддержали в США и Великобритании. Союзники сейчас проводят консультации, чтобы наказать виновного.

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