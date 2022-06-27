Дети только недавно узнали, что их мать погибла: история сирот, которых разлучила война

Полина, Илья и Никита жили с мамой в собственном доме в Попасной / Фото: Коллаж: Сегодня

На фото в инстаграмме – молодая красивая женщина. Копна рыжих волос, огромные глаза, идеальная фигура. Кажется, даже фильтры никакие не нужны: просто красавица. И не подумаешь сразу, что Вера – мама троих детей.

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Фото: Вера – мама троих детей

Но их вправду трое: Полине 15 лет, Илье 11, Никите 7. Все вместе они жили в собственном доме в Попасной.

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Фото: Полина, Илья и Никита

Двое старших еще помнят 2014-й год, ожесточенные бои за город. Спасая семью, Вера переезжала с места на место, но в итоге в 2017м окончательно вернулась домой. Дети пошли в школу и сад. Илья с огормным удовольствием занимался футболом. В Попасной работал проект ФК Шахтер и компании ДТЭК "Давай, играй" – здесь детей учили играть в футбол под руководством профессионального тренера. Это была главное и очень страстное увлечение Ильи, иногда ходил с ним на занятия и Никита.

Когда началась полномасштабная война, Вера долго решала, выезжать ли из города. Как и многие, она надеялась, что скоро все закончится.

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"2 марта мы долго говорили с Верой по телефону. Советовались, ехать или нет. Вера говорила, как жалко оставлять дом – она только недавно его купила и даже не выплатила еще за него все долги. Вспоминала, как скиталась по чужим домам в 2014-м году: мол, как не хочется этого снова. Сказала, что на ночь укладывает детей спать уже в колготках, чтобы можно было быстро встать и спрятаться, если будет тревога" – это вспоминает Татьяна, сестра бывшего мужа Веры.

С мужем, отцом мальчиков, Вера давно рассталась. Он сейчас живет в России. А вот с его семьей у Веры остались хорошие отношения: жили в Попасной недалеко друг от друга, ходили в гости, часто созванивались. Вот как тем вечером, 2 марта.

А ночью и правда началась тревога. Татьяна спряталась в убежище, позже увидела – на телефоне много неотвеченных вызовов от Веры. Смс-ка "Как ты?".

"Было уже очень страшно. Россияне просто били по городу "Градами". Дом будто подпрыгивал и падал на землю, жалюзи ходили ходуном. Я поняла, что надо не то что уезжать – я уже была готова пешком отуда уходить. Мой младший брат, когда обстрелы утихли, побежал на улицу Веры, узнать, как там. Разрушенные дома, дым. Говорит, думал – лишь бы не к нашим прилетело. Подбежал – а там уже и дома нет".

Снаряд попал в дом на рассвете. Удалось выбраться самостоятельно только Полине.

"Я увидела в окне краешек неба, вылезла. Ноги очень болели, но я пошла сразу в полицию. Но мне помогли незнакомые люди – вызвали спасателей, которые начали разбирать завалы", – рассказывает Полина.

Из-под завалов вытащили Илью и Никиту. Их с тяжелыми травмами увезли в больницу. А потом увидели руку Веры. Поняли, что она – по маникюру. Она уже была мертва.

Мальчиков долго выхаживали в больнице. Особенно сложные травмы были у одинадцатилетнего Ильи: сломанная рука, осколки в глазу, он практически не видел, мальчику сделали 2 операции. У семилетнего Никиты были гематомы по всему телу.

Фото: Тетя Таня с Ильей в больнице

Из больницы Татьяна забрала мальчиков к своей маме, в Терновку Днепропетровской области. Первое время они не говорили братьям, что мама погибла. Объясняли, что она сейчас в больнице, поэтому не может быть с ними.

"Никита до сих пор много плачет", – рассказывает Полина.

Мальчикам очень нужна помощь психотерапевтов. Но в Терновке их сейчас не найти. Ночью братья вскакивают от любого шороха.

"Где-то что-то зашелестит – они уже просыпаются, спрашивают, что это. Боятся очень. Илья успокаивается, когда играет в футбол. Здесь, в Терновке, он снова пошел в "Давай, играй", здесь тоже ребята занимаются. Правда, очень скучает по своем тренеру из Попасной", – говорит Татьяна.

Именно футбольный тренер из Попасной, узнав про беду мальчиков, рассказал футбольному клубу "Шахтер" Рината Ахметова. И те решили взять братьев под свою опеку. Сейчас "Шахтер" помогает решить все первостепенные потребности мальчиков и их бабушки. Под опекой футбольного клуба уже 8 детей, после начала полномасштабной войны "Шахтер" открыл программу помощи детям, потерявших родителей. Им помогают самым нужным: для кого-то это лечение, покупка необходимых вещей или просто финансовая помощь.

Вера была сиротой, у нее не было родственников. Папа мальчиков в Липецке. Он забрать их не сможет – у него новая семья. Поэтому опекунство над ними оформляет его 65-летняя мать, бабушка Ильи и Никиты в Терновке. С бумагами много проблем, мальчиков вывозили из Попасной без вещей и даже без одежды – они были одеты в то, что нашла их тётя у себя в шкафу. Поэтому процесс оформления опекунства все еще не закончен.

Родной отец Полины – другой человек, но он тоже в России, так совпало. Время от времени они общались, но забирать девочку к себе он не хочет. Не очень хотела бы этого и Полина. Сейчас она в 100 км от братьев. Ее взяла к себе крестная: у нее двое своих детей, но она уже оформила опеку над девочкой. На вопрос – как она сейчас, Полина отвечает: "Уже чуть легче". Скучает по братьям, а они – по ней.

В сентябре Полина пойдет в 10 класс. Правда, до войны и гибели мамы у нее была мечта.

"Я очень хотела после 9 класса пойти в педагогическое училище, – немного застенчиво объясняет Полина, – я очень люблю детей. Теперь не знаю, как будет. Но очень хотелось бы".

Офис генпрокурора сообщает, что с начала полномасштабной войны России против Украины погибли 322 ребенка, 581 ранен. Сколько детей стали сиротами за 3 месяца войны – пока неизвестно.