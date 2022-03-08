Для Сум открыли гуманитарный коридор: началась эвакуация

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Для Сум 8 марта заработал гуманитарный коридор. Режим тишины начался с 9:00 до 21:00. Людей будут вывозить в Полтаву через Лохвицу и Лубны, маршрут согласован украинской и российской сторонами.
Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Полтавской облгосадминистрации Дмитрий Лунин.
"Чтобы забрать людей, несколько десятков автобусов уже отправились из Лохвицы. Вместе с ними – представители Красного Креста и медики. Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, Полтавская и Сумская областные военные администрации контролируют процесс. Логистика выстроена. Эвакуируем штатских, в том числе и иностранных студентов. Все дальше продолжат движение на запад страны", – говорится в сообщении.
По гуманитарному коридору в Сумы прибудет также и гуманитарная помощь – еда и лекарства.
Также Дмитрий Лунин обнародовал видео эвакуации.
РФ предлагает собственные гуманитарные коридоры: что с ними не так
В Главном управлении разведки Минобороны предупредили, что российские оккупанты также предлагают собственные гуманитарные коридоры, чтобы вывозить украинцев в РФ.
В ГУР отметили, что путинские войска намерены ввести режим "прекращения огня", чтобы "вывезти украинцев из уничтоженных населенных пунктов Киевской области в направлении Беларуси".
"В дальнейшем их должны были доставить авиационным транспортом на территорию государства-оккупанта. По аналогичному принципу планировалась организация "гуманитарных коридоров" в Харьковской и Сумской областях. Людей должны были отправить на территорию железнодорожным и автомобильным транспортом", – говорится в сообщении.
В разведке объяснили, зачем это оккупантам:
- 1. Создание оснований для легального прибытия на территорию крупного грузового транспорта государства-агрессора.
- 2. Организация скрытого вывоза тел погибших и раненых оккупантов.
- 3. Скрытая ротация личного состава армии-оккупанта, понесшего тяжелые потери в ходе боев.
- 4. Подвоз дополнительной техники, боеприпасов, горючего
- 5. Сосредоточение наших граждан с целью использования их в качестве заложников и живого щита.
"Кроме того, на территории государства-оккупанта украинцам не могут быть обеспечены законные гражданские права и надлежащая помощь. Граждане будут подвергаться давлению со стороны спецслужб и репрессивных структур оккупанта", – говорится в сообщении.