Для украинок-переселенок откроют срочные курсы IT – Минцифры

Украинок будут учить IT и они смогут получать стипендию. Фото: коллаж "Сегодня"
5 тысяч украинок, временно покинувших родные города, смогут овладеть creative & tech профессией и получить стипендию за обучение.
Об этом сообщили в Минцифры.
Подробности
Украинок ожидает 10 коротких интенсивных программ: UI/UX Design, Graphic Design, Digital Marketing, Project Management, CG Art, Data Science, Python, Front-End, Motion Design и SEO & Targeting.
Также будет карьерная поддержка – доступ к базе вакансий, коммуникация с потенциальными tech-компаниями, консультации по написанию резюме, прохождение собеседования и т.д.
Подать заявку на обучение можно по ссылке.
Как оформить выплату 2000 грн вынужденным переселенцам в Украине – инструкция
В Украине утвердили порядок выплаты ежемесячной помощи внутренне перемещенным лицам, которые покинули свои дома из-за войны. В Министерстве социальной политики дали четкое объяснение, как переселенцам получить эту помощь.
Право на выплату 2000 тыс грн (3000 для детей и лиц с инвалидностью) имеют украинцы, которые переместились с временно оккупированной территории в Крыму, а также из областей ведения активных боевых действий:
- Волынская;
- Донецкая;
- Житомирская;
- Запорожская;
- Киевская и город Киев;
- Луганская;
- Николаевская;
- Одесская;
- Сумская;
- Харьковская;
- Херсонская;
- Черниговская.
Для получения помощи нужно сначала встать на учет, как вынужденный переселенец. Для этого нужно лично обратиться в органы социальной защиты населения, уполномоченного лица общины, ЦНАП, вскоре такая возможность будет добавлена на портал "Дія".
Там вы получите соответствующую справку о взятии на учет внутренне перемещенных лиц.
С ней нужно подать заявление в те же органы на получение этой помощи, в которой следует указать счет, на который будут приходить выплаты.
В Минсоцполитики уверяют, что до конца апреля возможность подать такую заявку появится и в приложении "Дія".
Внутренне перемещенные лица, которые на 1 марта получали ежемесячную адресную помощь для покрытия расходов на проживание, получат эти деньги автоматически.
В министерстве рассказали, что помощь будет предоставляться каждый месяц, с момента обращения на весь период действия военного положения в Украине и еще один месяц после его завершения.
В те месяцы, которые ВПЧ получали адресную помощь для покрытия расходов на проживание, а также на оплату жилищно-коммунальных услуг – выплаты 2 тыс. грн не будут начисляться.