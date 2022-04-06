Для украинок-переселенок откроют срочные курсы IT – Минцифры

Украинок будут учить IT и они смогут получать стипендию. Фото: коллаж "Сегодня"

5 тысяч украинок, временно покинувших родные города, смогут овладеть creative & tech профессией и получить стипендию за обучение.

Об этом сообщили в Минцифры.

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Подробности

Украинок ожидает 10 коротких интенсивных программ: UI/UX Design, Graphic Design, Digital Marketing, Project Management, CG Art, Data Science, Python, Front-End, Motion Design и SEO & Targeting.

Также будет карьерная поддержка – доступ к базе вакансий, коммуникация с потенциальными tech-компаниями, консультации по написанию резюме, прохождение собеседования и т.д.

Подать заявку на обучение можно по ссылке.

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Как оформить выплату 2000 грн вынужденным переселенцам в Украине – инструкция

В Украине утвердили порядок выплаты ежемесячной помощи внутренне перемещенным лицам, которые покинули свои дома из-за войны. В Министерстве социальной политики дали четкое объяснение, как переселенцам получить эту помощь.

Право на выплату 2000 тыс грн (3000 для детей и лиц с инвалидностью) имеют украинцы, которые переместились с временно оккупированной территории в Крыму, а также из областей ведения активных боевых действий:

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