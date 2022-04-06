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Для украинок-переселенок откроют срочные курсы IT – Минцифры

София Ковнир
6 апреля, 17:57
5 тысяч украинок, временно покинувших родные города, смогут даже получить стипендию за обучение

Украинок будут учить IT и они смогут получать стипендию. Фото: коллаж "Сегодня"

5 тысяч украинок, временно покинувших родные города, смогут овладеть creative & tech профессией и получить стипендию за обучение.

Об этом сообщили в Минцифры.

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Подробности

Украинок ожидает 10 коротких интенсивных программ: UI/UX Design, Graphic Design, Digital Marketing, Project Management, CG Art, Data Science, Python, Front-End, Motion Design и SEO & Targeting.

Также будет карьерная поддержка – доступ к базе вакансий, коммуникация с потенциальными tech-компаниями, консультации по написанию резюме, прохождение собеседования и т.д.

Подать заявку на обучение можно по ссылке.

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Как оформить выплату 2000 грн вынужденным переселенцам в Украине – инструкция

В Украине утвердили порядок выплаты ежемесячной помощи внутренне перемещенным лицам, которые покинули свои дома из-за войны. В Министерстве социальной политики дали четкое объяснение, как переселенцам получить эту помощь.

Право на выплату 2000 тыс грн (3000 для детей и лиц с инвалидностью) имеют украинцы, которые переместились с временно оккупированной территории в Крыму, а также из областей ведения активных боевых действий:

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  • Волынская;
  • Донецкая;
  • Житомирская;
  • Запорожская;
  • Киевская и город Киев;
  • Луганская;
  • Николаевская;
  • Одесская;
  • Сумская;
  • Харьковская;
  • Херсонская;
  • Черниговская.

Для получения помощи нужно сначала встать на учет, как вынужденный переселенец. Для этого нужно лично обратиться в органы социальной защиты населения, уполномоченного лица общины, ЦНАП, вскоре такая возможность будет добавлена на портал "Дія".

Там вы получите соответствующую справку о взятии на учет внутренне перемещенных лиц.

С ней нужно подать заявление в те же органы на получение этой помощи, в которой следует указать счет, на который будут приходить выплаты.

В Минсоцполитики уверяют, что до конца апреля возможность подать такую заявку появится и в приложении "Дія".

Внутренне перемещенные лица, которые на 1 марта получали ежемесячную адресную помощь для покрытия расходов на проживание, получат эти деньги автоматически.

В министерстве рассказали, что помощь будет предоставляться каждый месяц, с момента обращения на весь период действия военного положения в Украине и еще один месяц после его завершения.

В те месяцы, которые ВПЧ получали адресную помощь для покрытия расходов на проживание, а также на оплату жилищно-коммунальных услуг – выплаты 2 тыс. грн не будут начисляться.

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