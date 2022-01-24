До -13! Когда киевлянам ждать сильных морозов – прогноз

Ближе к вечеру в городе начнется небольшой снег / Коллаж "Сегодня"

Погода в Киеве завтра, 25 января, на протяжении всего дня будет облачной, но сухой. Утром и денем осадков не будет, однако ближе к вечеру стоит ожидать небольшой снег.

Об этом сообщает sinoptik.ua.

Реклама

Температура воздуха днем в городе будет колебаться от -11 до -6 градусов. Ночью столбики термометров максимум опустятся до 13 градусов мороза. Также синоптики предупреждают про небольшой снег, который начнется в Киеве около 20:00.

Погода в Киеве на 25 января. Скрин: sinoptik.ua.

Где будет бушевать непогода в Украине

Погода в Украине завтра, 25 января, будет морозная. Также синоптики прогнозируют снег, однако ждать его стоит не во всех регионах. В северной, центральной и южной части страны будет солнечно и сухо.

Реклама

На западе от -5 до -1 градуса, а также снег, который будет идти ночью и днем. На востоке столбики термометры будут показывать от -6 до -2 градусов. Здесь синоптики также предупреждают об осадках.

В северных регионах – от -7 до -5 градусов и солнечная погода. На юге Украины термометры покажут от -4 до -1 градуса, будет сухо и солнечно.

Ранее мы писали: