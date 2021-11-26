До +15! В Украину возвращается тепло – прогноз (карта)

Погода в Украине на 27 ноября / Коллаж "Сегодня"
Завтра, 27 ноября, в Украине будет теплая и влажная погода. Дожди будут в большинстве областей Украины.
Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.
Где будут осадки
Дожди пройдут ночью и утром. Днем осадки прекратятся и останутся только на востоке и на северо-востоке Украины. Также дожди будут в Черкасской, Полтавской и Днепропетровской областях.
Остальные территории днем будут без осадков.
Какая будет температура воздуха
В большинстве областей ожидается теплая погода, обещает синоптик. В течение дня столбики термометров будут колебаться от +5 до +11 градусов, а в южной части от +10 до +15 градусов.
"Температура воздуха порадует", – написала Наталия Диденко.
Также на территории страны будет ветер южных направлений. Прогнозируют, что он будет умеренный, а временами порывистый.
На Киев надвигаются метели и морозы
В Киев придут настоящие холода уже 6 декабря. Тогда же ожидаются снегопады.
По прогнозу синоптиков, до 6 декабря в Киеве будет переменчивая погода с дождями. Но уже с 6 декабря в столице похолодает. Так, ночью ожидаются метели, а днем будет не более 0 градусов.
7 декабря осадков не ожидается, а днем будет не выше -2 градусов, ночью температура воздуха опустится до -5 градусов. 8 декабря ночью будет мороз до -8 градусов, а днем -4 градуса. В дальнейшие дни морозы усилятся, а осадков не будет.
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