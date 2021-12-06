До +16! Где в Украине завтра ждать потепление, а где – снега: прогноз (карта)

Погода в Украине на 7 декабря / Коллаж "Сегодня"
Завтра, 7 декабря, в Украине будет идти мокрый снег, а где-то пройдут дожди.
Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.
Где будут осадки
Будет мокрый снег на западе Украины, а также в Винницкой, Житомирской, Киевской и Черниговской областях.
В Кропивницкой, Черкасской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Одесской, Николаевской, Херсонской и Днепропетровской области пройдут дожди из-за теплой температуры воздуха.
На остальных территориях осадков не будет.
Где будет тепло
На западе и севере будет холодно. Днем температура воздуха будет колебаться от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.
На востоке и в большинстве центральных областей температура будет гораздо теплее. Там столбики термометров поднимутся до +9 градусов.
На юге Украины в течение дня температура будет от +9 до +13 градусов, а в Крыму максимум +16 градусов.
Ноябрь в Киеве стал одним из самых теплых за последние 140 лет
В Киеве ноябрь в этом году попал в десятку самых теплых с 1881 года. Месяц отметился температурными рекордами. Среднемесячная температура ноября была выше климатической нормы в 1991-2020 годах на 2,2 градуса. Она составила 4,8 градуса тепла. Самым теплым днем метеорологи признали 5 ноября – его максимум достиг 15,8 градуса тепла. Самым холодным днем назвали 17 ноября. Тогда минимальная температура снизилась под утро до 7,1 градуса мороза.
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