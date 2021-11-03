До +17 и почти без дождей. Синоптики порадовали прогнозом погоды на 4 ноября

Какой будет погода в Украине/ Коллаж "Сегодня"

В Украине завтра, 4 ноября, на западе страны пройдут дожди, в остальных областях будет сухо.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Реклама

По данным синоптиков, осадки ожидаются только в Закарпатской, Львовской, Волынской и Ровенской областях. В остальных регионах будет сухо с переменной облачностью.

Какой будет погода 4 ноября. Карта Укргидрометцентра

Температура воздуха в четверг днем составит 12-16 грдусов тепла на западе страны, в центре и на севере – 12-14 градусов, а на юге и востоке – 15-17 градусов. При этом на улице будет ветрено – 7-12 м/с.

Украине нужно готовиться к природным катастрофам

В Украине в последние годы меняется климат. Все больше потопов, ураганов возникает на нашей территории, участились смерчи, которые не особо характерны для Украины.

Реклама

Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида предупреждает, что Украину в будущем ждут новые природные катастрофы, и к ним уже сейчас нужно быть готовыми.

Климатические изменения в стране, которые могли бы предупредить о том, что в будущем нас будут ждать катаклизмы, заключаются в общем повышении температур как холодного, так и летнего периода.

Ранее мы писали: