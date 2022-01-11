До -18! В Украину идут сильные морозы – прогноз от синоптика (карта)

В стране также будет сильный ветер / Коллаж "Сегодня"

Завтра, 12 января, в Украине усилятся морозы. Также прогнозируют порывистый ветер и гололедицу.

Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.

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Какую ждать температуру воздуха

В ближайшую ночь температура воздуха будет колебаться от -10 до -18 градусов. Днем столбики термометров опустятся до 12 градусов мороза, а на севере будет до -14 градусов.

Снег и ветер

"Снега серьезного не будет. Что-то где-то порой летает, но без существенных осадков", – добавила синоптик.

Ветер будет порывистым, а на дорогах стоит ждать гололедицу.

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Погода в Украине на 12 января. Фото: Наталии Диденко

Погода на Старый Новый год

На Старый Новый Год в Украине синоптики прогнозируют морозы. Также стоит ожидать снег и сильный ветер.

13 января осадков не будет. Небо до самого вечера покроют облака, но иногда будет видно и солнце. Ветер западный 7-12 м/с.

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14 января в большинстве областей будет снег. Также на западе синоптики прогнозируют от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. На востоке ожидается от -1 до -4 градусов.

В северных регионах синоптики обещают до -1 градуса. На юге столбики термометров будут колебаться от 0 до +3 градусов.

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