Добкин назвал футболистов "уродами" после матча Украина – Австрия

Бывший народный депутат Михаил Добкин после того, как Украина проиграла в матче с Австрией, назвал игроков сборной уродами. Правда, не уточнил какой именно – проигравших или победителей.
Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Экс-депутат разместил публикацию в начале игры и выразил надежду на выигрыш Украины.
"Может, хоть во втором тайме сборная Украины вспомнит, что у нее есть болельщики и начнет играть?! Продолжаем верить!" - написал Добкин.
А уже после матча опубликовал короткое сообщение: "Вот уроды!"
Отметим, поединок Украины с Австрией в Бухаресте завершился поражением команды Шевченко 0:1, после которого мы опустились на третье место в своей группе. Попадет ли Украина в число четырех из шести лучших третьих мест, что позволит пробиться в плей-офф, станет окончательно известно 23 июня.
Напомним, ранее Добкин публично поддержал сборную России на Евро-2020.
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