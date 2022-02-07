Доктор Комаровский рассказал, что делать, если лечение ребенка от COVID-19 не дает результатов

По словам Комаровского, существуют моменты, когда самолечение нужно немедленно прекратить/Фото: коллаж: "Сегодня"

Украинский врач, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский рассказал, когда ребенка нужно обязательно вести к врачу. Он отметил, что существуют моменты, когда самолечение нужно немедленно прекратить.

Об этом он рассказал в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24".

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Когда ребенка вести к врачу?

"ВОЗ говорит: человек должен уметь помочь себе при стандартных расстройствах здоровья. Но если вы пять дней лечите ребенка, а ему не становится лучше, то обратитесь к врачу. Следует обратиться к врачу, если возник симптом, которого не было раньше. Второе правило: если два дня подряд вы произносите фразу: "Сегодня хуже, чем вчера". При COVID-19 пульсометр показывает ниже 93 – обращаетесь к врачу. Если вы не можете есть и пить, если есть суицидальные мысли, если человек ведет себя неадекватно – обращайтесь к врачу. Еще один признак – отсутствие эффекта жаропонижающих препаратов", — сказал врач.

Как обезопасить себя от коронавируса?

В Украине растет количество людей, которые заболели коронавирусом. Специалисты обращают внимание, что нельзя ослаблять бдительность.

Список мер, которые нужно принять населению, чтобы обезопасить себя от коронавируса:

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вакцинироваться;

носить маску, прикрывая рот и нос;

соблюдать дистанцию 1,5 метра;

чихать и кашлять в изогнутый локоть или салфетку;

не касаться лица;

регулярно проветривать помещение, дезинфицировать поверхность;

соблюдать самоизоляцию;

мыть руки с мылом, пользоваться антисептиками.

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