"Долгожданное событие". В Ровенской области торжественно открыли туалет за 4 млн гривен (фото)

Туалет строили с 2019 года. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Ровенской области в селе Тишица торжественно открыли туалет в лицее. Местные чиновники даже перерезали красную ленту.

Информацию о событии сначала разместили на странице в Facebook Тишицкого лицея, но потом удалили.

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В сообщении открытия внутреннего туалета называют "долгожданным событием" для 470 учеников и преподавателей лицея.

Также администрация учебного заведения поблагодарила местных чиновников за помощь и приурочили это открытие к Новому году.

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Туалет стоимостью 4 млн. гривен

Заместитель директора областного департамента образования и науки Марина Пашковская с пониманием отнеслась к ситуации и пояснила, что местные жители воспринимают это как весомое событие, потому что на достройку этой уборной были потрачены значительные средства – почти 1,5 млн гривен из госбюджета и около 2,5 млн гривен из бюджета Березновской ОТГ.

А строили этот туалет с 2019 года.

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Как выглядит туалет, заслуживающий красной ленты. Фото: Тишицкий лицей

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