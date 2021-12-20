Дороги превратятся в каток! Где в Украине завтра ухудшится погода (карта)

На дорогах страны ожидается гололедица / Фото: Коллаж: Сегодня
В Украине завтра, 21 декабря, усложнятся погодные условия. Ненастье распространится на всю территорию страны.
Об этом сообщили в Укргидрометцентр.
Где именно ухудшится погода
В течение 21 декабря ожидается замерзание дождя и мокрого снега на охлажденной земной поверхности. Дороги будут покрыты гололедицей.
По всей стране объявлен и уровень опасности – "желтый". Это означает, что погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей среды. Рекомендуется сохранять повышенную внимательность и осторожность, следить за сообщениями о возможном усложнении погодных условий.
Области, где ожидается гололедица, отмечены желтым цветом. Фото: Укргидрометцентр
Главные советы во время гололедицы
- соблюдайте скоростной режим, дистанцию и откажитесь от рискованных маневров, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций;
- приближаясь к пешеходным переходам и местам расположения детских заведений, снижайте скорость до минимума;
- не забывайте включить габаритные огни или противотуманные фонари;
- в условиях ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедицей на дорогах не используйте автотранспорт с летними шинами.
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