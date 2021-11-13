Доставайте зимнюю одежду! В Украину очень скоро придет первый снег – прогноз синоптика

В Украине скоро выпадет первый снег / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине в ноябре ожидаются дожди и ранний снег. На большую часть страны, кроме южных областей, придут небольшие ночные морозы.

К сожалению, 1 октября на 83-м году жизни ушел от нас главный народный синоптик Украины Леонид Горбань. Но он оставил "Сегодня" свой эксклюзивный прогноз погоды на ноябрь, который мы публикуем.

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В середине месяца чуть потеплеет, но может выпасть настоящий первый снег. Он, скорее всего, растает, но уже второй снег, который ожидается 24-25 ноября, вероятно задержится до зимы, так как в 20-х числах небольшие морозы вернутся.

Морозная погода без осадков продлится до конца ноября.

Украине нужно готовиться к природным катастрофам

В Украине в последние годы меняется климат. Все больше потопов, ураганов возникает на нашей территории, участились смерчи, которые не особо характерны для Украины.

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Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида предупреждает, что Украину в будущем ждут новые природные катастрофы, и к ним уже сейчас нужно быть готовыми.

Климатические изменения в стране, которые могли бы предупредить о том, что в будущем нас будут ждать катаклизмы, заключаются в общем повышении температур как холодного, так и летнего периода.

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