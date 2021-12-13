Дождь, снег и мороз: где сегодня в Украине ожидать непогоды (карта)

В этот день осадков не прогнозируют только в пяти областях и Крыму/Коллаж: "Сегодня"

В понедельник, 13 декабря, в Украине прогнозируют влажную погоду. Лишь в некоторых регионах будет облачная погода без осадков.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Этот день снег прогнозируют на территории Волынской, Ровенской, Житомирской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Киевской, Черниговской и Сумской областей.

Дождь ожидается в Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях. На остальной территории Украины будет облачно. Ветер — юго-восточный, 7-12 м/с.

На западе столбики термометров будут колебаться от -1 до +4 градусов. На востоке стоит ожидать 0-4 градуса тепла.

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В северных регионах — от 0 до +6 градусов. На юге будет 6-14 градусов тепла.

В Киеве будет идти мокрый снег, от +2 до +4 градусов, а в Симферополе осадков не будет — 12-14 градусов тепла.

Из-за морозной погоды в некоторых областях на дорогах возможна гололедица!

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Рекомендации для пешеходов во время гололеда:

Не спешите, не стесняйтесь "шлепать" ногами, наступайте на всю подошву, не поднимайте высоко ноги;

Выбирайте обувь на подошве из микропористой или другой мягкой основы без каблука;

При ходьбе центр тяжести тела направляйте вперед;

Спускаясь или поднимаясь по лестнице, держитесь за поручни, обязательно ставьте на ступеньку обе ноги;

Обходите металлические крышки люков;

Будьте внимательны на тротуаре – автомобиль или автобус может занести и не удастся вовремя затормозить;

Переходите улицу только на зеленый свет, а лучше через подземные переходы;

Попросите своих бабушек и дедушек остаться в этот период дома.

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