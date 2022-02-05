Дождь со снегом: какая погода будет в Украине 5 февраля

Также морозно будет и на востоке. Коллаж "Сегодня"
В субботу, 5 февраля, в Украине будет преобладать морозная погода, в западных областях возможен снег.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в регионах
Так, в северных регионах ночная температура опустится до -12°C, а дневная будет колебаться от -4°C до -2°C. В течение дня ожидается мокрый снег. Также морозно будет и на востоке – там ночная температура снизится до -11°C, а днем до -4°C. Синоптики прогнозируют снег.
В некоторых западных областях: Закарпатской, Черновицкой и Ивано-Франковской в течение суток пройдет мокрый снег, дневная температура будет колебаться от -1°C до +3°C.
На юге Украины сегодня также будет небольшая облачность, ночью до -6°, а днем холоднее всего будет в Запорожской области и в Крыму – от -1° до +1°. На остальной территории в светлое время суток ожидается +3°...+5°. На полуострове также ожидается дождь со снегом.
Что делать во время сильного ветра?
- Закройте все окна в квартире. При особо сильном ветре можно заклеить окна полосками скотча по диагонали стекла.
- На улице нужно держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, а также деревьев. Они могут оторваться, упасть или рухнуть прямо на человека.
- В случае сильного ветра необходимо спрятаться в ближайшем здании (это может быть магазин, подъезд дома и т. д).
- Не парковать под деревьями автомобили, поскольку они могут упасть и повредить машину.
- Не следует пользоваться лифтом, потому что ветер может оборвать провода на улице, из-за чего отключится электричество.
Ранее мы писали:
- В Украине прогнозируют дождь и снег: погода 2 февраля
- Украину засыплет снегом! Погода в первые дни февраля