Дождь со снегом: какая погода будет в Украине 5 февраля

Также морозно будет и на востоке. Коллаж "Сегодня"

В субботу, 5 февраля, в Украине будет преобладать морозная погода, в западных областях возможен снег.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в регионах

Так, в северных регионах ночная температура опустится до -12°C, а дневная будет колебаться от -4°C до -2°C. В течение дня ожидается мокрый снег. Также морозно будет и на востоке – там ночная температура снизится до -11°C, а днем ​​до -4°C. Синоптики прогнозируют снег.

В некоторых западных областях: Закарпатской, Черновицкой и Ивано-Франковской в ​​течение суток пройдет мокрый снег, дневная температура будет колебаться от -1°C до +3°C.

На юге Украины сегодня также будет небольшая облачность, ночью до -6°, а днем холоднее всего будет в Запорожской области и в Крыму – от -1° до +1°. На остальной территории в светлое время суток ожидается +3°...+5°. На полуострове также ожидается дождь со снегом.

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Что делать во время сильного ветра?

Закройте все окна в квартире. При особо сильном ветре можно заклеить окна полосками скотча по диагонали стекла.

На улице нужно держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, а также деревьев. Они могут оторваться, упасть или рухнуть прямо на человека.

В случае сильного ветра необходимо спрятаться в ближайшем здании (это может быть магазин, подъезд дома и т. д).

Не парковать под деревьями автомобили, поскольку они могут упасть и повредить машину.

Не следует пользоваться лифтом, потому что ветер может оборвать провода на улице, из-за чего отключится электричество.

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