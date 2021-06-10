Дожди без перемен: прогноз погоды на 10 июня (карта)

Дождевой циклон в Украине не отступает, синоптики по-прежнему прогнозируют грозы и местами шквальный ветер

В Украине в четверг, 10 июня, продолжатся уже ставшие привычными для украинцев за последнюю неделю грозы. Температура воздуха в среднем по стране также не изменится – 22-25 градусов.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Киеве в предпоследний рабочий день обещают все те же 22-24 градуса и грозовые дожди.

В центральных и северных областях также без изменений – 22-24 градуса в Чернигове, Черкассах и Кропивницком и 21-23 в Сумах. И кругом по-прежнему прогнозируют грозы.

Чуть потеплее на западе Украины – до 25 градусов, но там также сплошные дожди и грозы.

Юг и восточные области также продолжает заливать и по-прежнему жарко – 23-26 градусов, а соответственно, сильно "парит". Ветер кругом северо-западный 5-10 м/с.

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Напомним, согласно прогнозу народного синоптика Наталки Диденко, в Украине продолжит бушевать дождевой циклон, "приправленный" грозами, также возможны шквалы и град.

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