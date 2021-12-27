Дожди, гололед и метель: какие регионы Украины накроет непогода (карта)

Погода в Украине на 28 декабря / Коллаж "Сегодня"
Завтра, 28 декабря, в Украине синоптики прогнозируют непогоду. Некоторые регионы страны накроют метели, а также стоит ожидать дожди.
Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.
Где ждать метели и дожди
В центральных областях будут самые сложные погодные условия. Синоптик обещают сильный снег, метели и снежные заносы. Также непогода коснется и западных областей.
В южной части, где ожидается высокая температура воздуха, будет идти мокрый снег и дождь.
"На дорогах водителям будет не до шуток. Будьте очень внимательны и проверьте машину на наличие всех необходимых вещей, которые могут понадобиться при нестандартной ситуации", – добавляет Наталия Диденко.
На дорогах остается гололедица.
Какая будет температура
Морозы в Украине завтра будут доминировать. Только на юге ожидается плюсовая температура воздуха.
Будет ли снег на Новый год
30, 31 декабря и 1 января в целом по Украине ожидается небольшой снег. Также будут некоторые колебания температуры.
Днем температура воздуха может колебаться от 0 до -5, а ночью от -2 до -7. На юге страны, Закарпатье, а также по всей территории Украины 31 декабря ожидается от -2 до 3 градусов тепла.
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