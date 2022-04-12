Дожди и до +18 градусов! Погода в Украине на 12 апреля (карта)

В некоторых областях будет идти дождь/Фото: Pixabay, коллаж: "Сегодня"

Во вторник, 12 апреля, в Украине в большинстве областях осадков не прогнозируют. Температура воздуха будет достигать 18 градусов тепла.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Какая будет погода?

Сегодня дождь прогнозируется в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской областях и в Крыму. На остальной территории — переменная облачность. Ветер — северо-западный, 7-12 м/с.

На западе столбики термометров будут колебаться от 8 до 13 градусов тепла. На востоке прогнозируют +12...+18 градусов.

В северных регионах – 6-13 градусов тепла. На юге ожидается 10-13 градусов выше нуля.

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В Киеве осадков не прогнозируют, 9-11 градусов тепла, а в Симферополе будет идти дождь — +10...+12 градусов.

Погода и ее влияние на человека

Изменения погоды не одинаково сказываются на самочувствии разных людей. У здорового человека при смене погоды происходит своевременная настройка физиологических процессов в организме к изменяющимся условиям окружающей среды. В результате усиливается защитная реакция, и здоровые люди практически не испытывают негативного влияния погоды.

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У больного человека приспособительные реакции ослаблены, поэтому организм теряет способность быстро "перестраиваться". Влияние погодных условий на самочувствие человека связано также с возрастом и индивидуальной восприимчивостью организма.

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