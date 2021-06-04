Дожди и грозы: какой будет погода в Украине в ближайшие дни

Несмотря на осадки в стране будет ни холодно, ни жарко – температура воздуха будет в пределах 19-24 градусов тепла

В ближайшие дни Украину будет заливать дождями. Но неизменной останется температура воздуха – каждый день в районе 20 градусов.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В субботу, 5 июня, дожди ожидаются только в Харьковской, Луганской, Донецкой и Сумской областях. Температура воздуха 20-23 тепла, на востоке – 17-19. В Киеве 20-22 градуса и без осадков.

В воскресенье, 6 июня, грозы накроют всю Украину, а на улице будет ни холодно, ни жарко – 19-21 градус тепла. В Киеве дождь и максимум +22.

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В понедельник, 7 июня, Украину будет заливать дождями, температура воздуха 19-24 градуса тепла. В Киеве тоже прогнозируют дождь, а температура будет максимум +22.

Во вторник, 8 июня, в Украину вернутся грозы. Температура воздуха 20-24 градуса тепла. В Киеве – гроза, а температура воздуха +22+24 градуса.

Ранее мы сообщали, что в первый день лета Карпаты замело снегом.