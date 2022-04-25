Дожди с грозами. Погода в Украине на 25 апреля (карта)

В Украине будет идти дождь/Фото: Pixabay, коллаж: "Сегодня"

Погода в Украине в понедельник, 25 апреля, будет влажной. В большинстве областей прогнозируют осадки, местами с грозами. Скорость ветра будет достигать 12 м/с.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Какая будет погода?

Сегодня большую часть Украины накроют дожди с грозами. В некоторых областях прогнозируют переменную облачность. Температура в течение дня будет высокой. Ветер — северо-восточный, 7-12 м/с.

На западе столбики термометров будут колебаться от 16 до 19 градусов тепла. На востоке прогнозируют +19...+21 градус.

В северных регионах – 18-22 градуса тепла. На юге ожидается 20-23 градуса выше нуля.

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В Киеве прогнозируется дождь с грозой, 18-20 градусов тепла, а в Симферополе будет сухо — +21...+23 градуса.

Погода и ее влияние на человека

Изменения погоды не одинаково сказываются на самочувствии разных людей. У здорового человека при смене погоды происходит своевременная настройка физиологических процессов в организме к изменяющимся условиям окружающей среды. В результате усиливается защитная реакция, и здоровые люди практически не испытывают негативного влияния погоды.

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У больного человека приспособительные реакции ослаблены, поэтому организм теряет способность быстро "перестраиваться". Влияние погодных условий на самочувствие человека связано также с возрастом и индивидуальной восприимчивостью организма.

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