Дождливая и снежная Пасха: синоптики дали неутешительный прогноз (видео)

В Украине потеплеет только после 10 мая, тогда столбики термометров доползут до отметки +25 градусов

Уже в эти выходные синоптики прогнозируют дожди, а на Пасху в некоторых регионах даже снег. Когда ожидать стабильного тепла, узнали "Сегодня".

Синоптики говорят, что тепло будет, но перед этим нужно еще пережить ливни с грозами и даже заморозки. Погодные карусели синоптики прогнозируют до мая. Уже в эти выходные ожидается ухудшение погоды почти на всей территории Украины.

На Западе и на Севере похолодание до минусовых температур уже может быть в субботу, 24 апреля. А в южных и центральных областях ближе к понедельнику, 26 апреля.

"Происходит залив холодного арктического воздуха с северо-запада, и, соответственно, следующие пару дней, около пяти, будет довольно прохладно. Ночью в большинстве регионах Украины ожидаются заморозки на поверхности почвы", – говорит синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Такой меняющейся и преимущественно холодной погоде не удивляется народный синоптик Леонид Горбань, говорит: поздняя Пасха, снежное Благовещение – признаки поздней весны, поэтому нынешняя весна – холодная.

Потеплеет после 10 мая. Тогда столбики термометров доползут до отметки +25 градусов. Правда, это продлится всего две недели, а потом снова будут дожди. Погода на Пасху тоже понравится не всем.

Первая половина лета ожидается теплая, но дождливая. В то же время со второй половины августа вновь станет прохладно, говорят синоптики.

Видео: Сегодня

Как сообщали новости "Сегодня", на днях Карпаты замело снегом.