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Драка Шуфрича и Бутусова – в соцсетях делятся мемами

Ольга Кравченко
19 февраля, 11:04
Бутусов эмоционально отреагировал на заявление Шуфрича

Гости программы подрались прямо в прямом эфире / Фото: Коллаж: Сегодня

Вчера вечером в прямом эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером" на телеканале Украина 24 журналист Юрий Бутусов накинулся с кулаками на народного депутата от "ОПЗЖ" Нестора Шуфрича. Пользователи Сети уже успели поделиться смешными мемами в соцсетях.

Сайт "Сегодня" решил показать самые оригинальные.

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Шуфрича изобразили в виде Джокера

Также появился мем на украинский мотив.

Ты признайся мне, откуда эти шрамы

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Не обошлось без традиционной картинки с Леонардо Ди Каприо.

Этот мем подходит для любой ситуации

Пользователи делятся и такими шедеврами:

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Шуфрич изображен в виде пирата с подбитым глазом

У украинцев разыгралась фантазия.

Мемы разлетелись по всем просторам интернета

Реакция Сети довольно разнообразная.

Юмористы придумали свои реплики

Начали новый отчет со вчерашнего дня

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