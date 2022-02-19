Драка Шуфрича и Бутусова – в соцсетях делятся мемами

Гости программы подрались прямо в прямом эфире / Фото: Коллаж: Сегодня
Вчера вечером в прямом эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером" на телеканале Украина 24 журналист Юрий Бутусов накинулся с кулаками на народного депутата от "ОПЗЖ" Нестора Шуфрича. Пользователи Сети уже успели поделиться смешными мемами в соцсетях.
Сайт "Сегодня" решил показать самые оригинальные.
Шуфрича изобразили в виде Джокера
Также появился мем на украинский мотив.
Ты признайся мне, откуда эти шрамы
Не обошлось без традиционной картинки с Леонардо Ди Каприо.
Этот мем подходит для любой ситуации
Пользователи делятся и такими шедеврами:
Шуфрич изображен в виде пирата с подбитым глазом
У украинцев разыгралась фантазия.
Мемы разлетелись по всем просторам интернета
Реакция Сети довольно разнообразная.
Юмористы придумали свои реплики
Начали новый отчет со вчерашнего дня
Другие драки
- 25 января Артем Дмитрук устроил драку в горсовете Одессы. Нардеп хотел присутствовать на заседании из-за решения местных властей передать в частные руки шесть гектаров курортных земель, но охрана его не пустила. Политик решил прорваться в зал и пробежал по столам, после чего завязалась драка.
- В результате инцидента несколько сотрудников городского совета и муниципальной охраны получили травмы.
- В Харьковской области подрались депутаты Изюмского горсовета. Инцидент произошел во время очередной сессии.
- В Верховной Раде произошла драка депутатов. На этот раз участниками потасовки стали – нардепы Вадим Ивченко ("Батькивщина") и Николай Сольский ("Слуга народа").
- 6 февраля 2020 года сразу после начала пленарного заседания нардеп от "Батькивщины" Сергей Власенко и "слуга народа" Артем Дмитрук устроили потасовку, которая больше напоминала какой-то подозрительный танец.