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ДТЭК и Фонд Ахметова передали 27 тонн продуктовых наборов для трех областей

Сергей Пономаренко
21 марта, 18:32
Гуманитарная помощь поступила в Николаевскую, Днепропетровскую и Запорожскую области

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Компания ДТЭК ВИЭ совместно с Фондом Рината Ахметова передали 27 тонн гуманитарной помощи в виде продуктовых наборов для жителей Николаевской, Днепропетровской и Запорожской областей, сообщает пресс-служба компании.

Продуктовые наборы включают муку, дрожжи, макаронные изделия, крупы, рис, мясо тушеное, сахар, чай, подсолнечное масло.

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Все это представители местных общин уже в ближайшие дни смогут передать нуждающимся жителям.

Поставщиком выступила компания Fozzy Group, которая способствовала быстрой отгрузке продуктов, а "Укрпочта" – доставке в сортировочный пункт. Все товары имеют удобную фасовку для распределения. Общая стоимость продуктовых наборов составляет 1,2 млн. грн.

"ДТЭК ВИЭ продолжает отслеживать ситуацию на территориях ведения бизнеса и продолжит оперативно реагировать на нужды местных жителей, оказывая соответствующую гуманитарную помощь", – сообщили в компании.