ДТП с мажором в Харькове: адвокат заявила, что погибший водитель был очень пьян за рулем

Адвокат Николая Харьковского назвала новые обстоятельства ДТП. / Фото: Коллаж: Сегодня

Адвокат подозреваемого в смертельном ДТП на проспекте Гагарина в Харькове 16-летнего Николая Харьковского, заявила, что погибший водитель был пьян. По ее словам, это и стало одной из причин его смерти.

Об этом пишет Newsroom со ссылкой на комментарий адвоката Инны Даниловой.

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Что известно об опьянении погибшего

Юрист утверждает, что лишь в конце декабря получила для ознакомления материалы дела. В них были результаты судебно-медицинской экспертизы по факту смерти Игоря Носова.

В документе были указаны две причины летального исхода:

телесные повреждения, полученные в результате ДТП,

алкогольная интоксикация.

По словам Инны Даниловой, в крови мужчины содержалось 3,65 промилле алкоголя.

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Адвокат оправдывает подростка

Общаясь с журналистами, она заявила, что Николай Харьковский всего лишь совершил "глупую ошибку".

"А ведь в это же время взрослый человек сел за руль в таком состоянии, ведь это почти 4 промилле – смертельная доза. Конечно, гибель человека – это страшная трагедия. Но в этом случае, если бы Николай не врезался в него, он бы просто не доехал", – рассказала адвокат.

Что известно о резонансном ДТП в Харькове

26 октября около 20:40 в районе перекрестка проспекта Гагарина и улицы Одесской в ​​Харькове столкнулись Chevrolet Aveo и Infiniti. За рулем элитной иномарки был 16-летний парень, который ехал на красный сигнал светофора.

Удар был такой силы, что от обоих автомобилей оторвало куски деталей. На месте инцидента работали несколько бригад скорой помощи.

Водитель автомобиля Chevrolet погиб на месте .

. После ДТП 16-летний водитель и три пассажира Infiniti – двое 19-летних юношей и 16-летняя девушка попали в больницу. Пока водитель-подросток был на госпитализации, он заявил копам, что его авто якобы угнали.

Экспертиза показала, что на момент ДТП Infiniti был в исправном состоянии, в том числе тормозная и рулевая системы.

28 октября суд арестовал Николая на 60 суток без права внесения залога.

В конце декабря в Харькове завершилось досудебное расследование по делу о смертельном ДТП.

19 января будет подготовительное заседание. Дело будет вести "знакомая" подростку судья Татьяна Янцовская, которая ранее уже осудила его условно.

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