ДТП украинского автобуса в Польше. Стало известно о смерти еще одного пассажира

Мужчина некоторое время лечился в Польше, а затем его перевезли в Украину – что известно о восьмом погибшем

В Украине умер 60-летний мужчина, который ехал в автобусе "Познань-Херсон", что в марте в Подкарпатском воеводстве Польши попал в смертельное ДТП.

Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на пресс-секретаря Окружной прокуратуры в Перемышле Марту Пентковскую.

"Мы получили информацию из Украины о том, что умер восьмой человек из этой аварии. Сейчас мы пытаемся подтвердить, имеет ли эта смерть связь с ДТП", — сказала Пентковская.

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Отмечается, что покойным является 60-летний уроженец Херсонской области. Он в ДТП получил тяжелые травмы и сначала лечился в польском Пшемысле, а затем его перевезли в Украину.

Напомним, в ночь на 6 марта в Польше произошло ужасное ДТП с участием украинцев. Автобус, следовавший из польской Познани в Херсон, по неизвестным причинам врезался в энергопоглощающий барьер, перевернулся и упал в канаву. Все пассажиры автобуса – граждане Украины. На месте происшествия были обнаружены тела пятерых погибших, и 39 человек получили повреждения. Читайте все подробности ДТП в Польше.

Кроме того, в Одессе в ДТП разбились два человека. Смотрите видео с места аварии: