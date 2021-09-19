Два месяца в постели и несколько месяцев реабилитации – как лечат тяжелых больных ковидом

Фонд Рината Ахметова обеспечивает больницы современным оборудованием. Коллаж "Сегодня"

При тяжелом течении ковида крайне важно иметь полный доступ к современному оборудованию. С первых дней пандемии более полутысячи больниц в стране получили аппаратуру от крупнейшей благотворительной организации – Фонда Рината Ахметова. Это уже спасло сотни тысяч пациентов. Героиня "Сегодня" провела на больничной койке два месяца, но отвоевала жизнь.

Мария уже много месяцев не покидает родной двор. Женщина обессилена из-за постковидного синдрома. Гостям радуется до слез, особенно тем, кто спас ей жизнь. Василий Чорновус – анестезиолог Уманской районной больницы. Туда Марию доставили в тяжелом состоянии еще весной. Оба живут в одном селе.

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Мария, или Мира, как называют ее односельчане и домашние, до этого две недели лечилась от ОРВИ. Ингаляции, припарки. Тогда угрозы коронавируса не воспринимала всерьез, пока не попала в реанимацию.

"Мне не хватает кислорода. Я задыхаюсь. Я лежу и в мозге слышу, что у меня немеют пальцы. И такое в голове. И только молюсь: "Господи, сохрани мой мозг, чтобы я могла думать", – говорит Мария Палюх.

Местную больницу мощная волна пандемии накрыла осенью прошлого года, вспоминает инфекционистка Ольга Соколовская. Ей тогда пришлось досрочно выйти из декрета.

"Пока не была больница под статусом ковидной больницы. Но пациентов очень было уже много. И так, как пациентов уже некуда было госпитализировать – я настолько помню, как на этой территории, просто с раннего утречка тебя со всех сторон хватают за руки – люди умирают. Они задыхаются! У них паника. Они приезжали уже в поздних состояниях", – вспоминает доктор-инфекционист Ольга Соколовская.

Тогда в медучреждении оперативно развернули четыре стационара. Сейчас здесь новое оборудование и полный штат врачей. Чем больше ковидный пациент медлит с госпитализацией, тем труднее вывести его из критического состояния. Марию спасли на аппарате ИВЛ. Современным оборудованием больницу в прошлом году обеспечил благотворительный Фонд Рината Ахметова.

"Аппарат, который был предоставлен Фондом Рината Ахметова, помог спасти жизни. Меценатство, как деятельность, воспринимается положительно повсюду в мире. Я считаю, что Фонд, что касается здоровья нации, здоровья людей, работает в правильном плане", – отмечает медик.

Украинский бизнесмен и благотворитель Ринат Ахметов в первые дни пандемии объединил ресурсы Фонда, футбольного клуба "Шахтер", компаний ДТЭК, Метинвест и других активов SCM. Выделил более 450 миллионов гривен на борьбу с COVID-19.

"Коронавирус – это беда, с которой современный мир столкнулся в таком масштабе, наверное, впервые. Я абсолютно уверен, что в этой ситуации каждый должен задуматься, чем именно он может помочь Украине и украинцам. Не остается в стороне и бизнес SCM. В партнерстве с Минздравом мы делаем все, чтобы предотвратить эпидемию коронавируса в городах нашего присутствия и во всей стране", – говорит основатель Благотворительного фонда Ринат Ахметов.

Государственные медучреждения: сельские, районные, городские больницы, институты, клиники – получили более тысячи единиц высококлассного оборудования, более 200 аппаратов ИВЛ. Фонд приобрел для медучреждений страны сотни тысяч экспресс-тестов, средств защиты и расходных материалов. За 30 лет независимости Украины – это беспрецедентная частная благотворительная инициатива.

"Это самая системная и масштабная частная инициатива, направленная на помощь государственным медицинским учреждениям в борьбе с коронавирусом. Всего помощь Фонда получили более 500 медучреждений по всей стране", – отмечает директор проектов и программ Фонда Рината Ахметова Ирина Блажан.

Масштабную поддержку медицинским учреждениям Фонд оказывает на национальном уровне. Это успешная борьба с раком, туберкулезом. Только в 2019 году в кратчайшие сроки Фонд закупил, оборудовал и доставил в регионы 200 современных скорых различного назначения.

Мария с мужем собственноручно построили дом, имеют роскошный сад. К сожалению, ухаживать за любимыми розами женщина пока не в состоянии. Впереди длительная реабилитация. Но Мария ежедневно благодарит тех, кто дал возможность любоваться красотой цветов, и ценит каждое мгновение жизни.