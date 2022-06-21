Дым на одной из "вышек Бойко": что сейчас происходит (фото)

На спутниковом снимке видно, что происходит на "вышках Бойко". / Фото: Коллаж: Сегодня

Недавно в сети появилась информация, что на острове Змеиный прогремели десятки взрывов и начался пожар. Однако отмечалось, что украинские ракетчики нанесли удар по вышкам Юрия Бойко. При этом одна из вышек горит до сих пор.

Об этом сообщает Telegram-канал "Сегодня".

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Какая ситуация

Как отмечается, согласно данным спутника, сегодня продолжает гореть одна из "вышек Бойко" – она находится в 80 километрах от Одесской области.

На спутниковом снимке видны как огонь, так и дым от него:

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Позже оперативное командование "Юг" подтвердило нанесение ударов по позициям российских захватчиков на острове Змеиный в Черном море. Также военный эксперт Олег Жданов рассказал, почему оккупанты так усердно держатся за Змеиный.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что 17 июня в районе острова Змеиный ракетами Harpoon был поражен российский буксир "Василий Бех". Москва не признала потери этого корабля.