Дыра в стене и обрушен потолок. Как выглядит детский сад в Станице Луганской после обстрела (видео)

В Станице Луганской обстреляли детский сад. / Фото: Коллаж: Сегодня
Сегодня утром, 17 февраля, российские оккупационные войска усилили обстрелы на Донбассе. Ударили по Станице Луганской и окрестностям. Один снаряд попал в здание детского сада.
Видео последствий обстрела садика опубликовал военный корреспондент Андрей Цаплиенко в Telegram.
Во время обстрела примерно в 8:50 снаряды прилетели в детский садик "Казка" на улице Пионерской, 22, в Станице Луганской. В это время там находились дети и сотрудники.
Как нам стало известно, 8 детей эвакуировали из детского сада. Также ранены 2 женщины и мужчина – их госпитализировали.
Военнослужащие ООС оперативно эвакуировали мирных жителей в укрытия.
В результате вражеских действий повреждено 29 ЛЭП. Половина Станицы Луганской осталась без света.
Обострение на Донбассе
Возле города Счастье Луганской области утром 17 февраля российские оккупанты обстреляли села Старый Айдар и Лобачево.
Всех жителей Cчастьинской ОТО попросили не выходить на улицу, находиться в помещениях и вблизи укрытий.
В ОБСЕ заявили, что зафиксировали обстрелы вдоль линии соприкосновения на Донбассе рано утром в четверг, 17 февраля, сообщает Reuters со ссылкой на дипломатический источник.
Сообщается, что ОБСЕ фиксирует рекордное применение артиллерии, согласно отчетам обеих сторон.
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