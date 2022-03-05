Дыры в стенах и выбитые окна: во что оккупанты превратили админкорпус ЗАЭС (фото)

Последствия обстрела ЗАЭС в административном корпусе / Фото: Коллаж: Сегодня
Российские войска разгромили административный корпус Запорожской АЭС перед своим уходом. Фотографии последствий опубликовал оператор украинских АЭС "Энергоатом".
На снимках видно, что в здании выбиты окна, а на стенах остались следы ожесточенной стрельбы.
Ранее сообщалось, что войска Российской Федерации вышли из Энергодара. В городе восстановлен контроль всех органов власти, а руководитель местной власти на месте. Кроме того, прошлой ночью имели место факты мародерства со стороны оккупантов.
Ситуация на Запорожской АЭС
- Ночью 4 марта российские оккупанты начали обстреливать крупнейшую атомную электростанцию в Европе – Запорожскую. Там начался пожар.
- Оккупанты во время обстрелов попали в первый энергоблок АЭС. Украинские спасатели не могли начать ликвидацию огня из-за обстрелов.
- Кадыровцы ворвались на Запорожскую АЭС. Они будут пытаться заминировать атомную электростанцию и шантажировать всю Европу.
- На фоне событий президент Украины Владимир Зеленский записал очередное видеообращение.
- Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что мир стоит на пороге самой масштабной техногенной катастрофы в истории из-за угрозы взрыва на Запорожской атомной электростанции.