Джонсон пообещал Украине новую военную помощь: что дадут

/ Фото: Коллаж: Сегодня
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в скором времени предоставит Украине новый пакет военной помощи.
"Великобритания в ближайшее время предоставит Украине новый пакет военной помощи", – сообщил он 23 февраля, выступая в британском парламенте.
По словам Джонсона, этот пакет будет включать оборонительное вооружение и средства нелетального действия, сообщает "Интерфакс-Украина".
В среду Британия также объявила о намерении предоставить и пакет экономической помощи Украине.
Кто помогает Украине оружием
- 13 февраля Литва отправила Украине партию зенитно-ракетных комплексов Stinger.
- 11 февраля из США в Украину отправился самолет, который доставил, в частности, противотанковые ракетные комплексы Javelin.
- 9 февраля в аэропорт "Борисполь" прибыл самолет с военной помощью из Великобритании. Самолет привез военный груз и оборудование для сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины, бронежилеты, каски.
- Кроме того, в этот же день в Киев прилетел самолет с военной помощью из США – прибыло более 80 тонн вооружения.
- 2 февраля правительство Польши одобрило предоставление военной поддержки Украине. Украине предоставят самое современное польское оборудование – переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun и боеприпасы. Кроме того, в случае же ухудшения ситуации Польша готова принимать раненых и эвакуировать мирное население.
- Также Украина получит вертолеты, которые ранее использовались афганскими чиновниками для бегства в соседние страны. ВСУ ожидают получить от США шесть новых вертолетов – пять Ми-17В5 и один Ми-8МТВ.