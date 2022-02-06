Эффективность невелика? Все, что известно о таблетках от COVID-19 "Молнупиравир"

Таблетки не имеют специальных требований хранения / Коллаж "Сегодня"

Сегодня, 6 февраля, в Украину привезли 60 тыс. курсов препарата "Молнупиравир" для лечения COVID-19. В апреле должны доставить еще. Лекарство поможет бороться с заболеванием, если человек уже заразился.

Сайт "Сегодня" собрал всю информацию о таблетках "Молнупировир" от коронавируса.

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Что известно о препарате

"Молнупиравир" – это противовирусный препарат прямого действия, который блокирует фермент, необходимый вирусу для воспроизведения генетического кода. Тем самым лекарство предотвращают размножение вируса и снижает риск тяжелого течения болезни.

Оно поможет бороться с заболеванием, если человек уже заразился.

Какая эффективность препарата

Эксперты утверждают, что эффективность таблеток невелика – 30%. И меньше, чем аналогичного препарата – Pfizer, у которого она составляет 90%.

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Таблетки не имеют специальных требований хранения, и их удобно принимать.

Что говорит врач из США

По словам врача крупнейшей клиники Соединенных Штатов Кита Эрмитейджера, даже несмотря на невысокую эффективность таблетки, она может спасти жизнь. Препарат лечит от коронавируса, вызванного всеми известными штаммами.

"Омикрон имеет более мягкое течение, чем другие варианты. Но несмотря на это, люди из зоны риска могут сильно заболеть. И мы непременно используем это лекарство для тех, кто получил положительный тест на ковид в течение первых дней. Препарат более эффективен, если его начали принимать через несколько дней после диагностирования болезни. Да, есть и те, кому это лекарство противопоказано", – рассказал Кит Эрмитейдж, врач-инфекционист и медицинский директор University Hospitals Roe Green Center for Travel Medicine & Global Health.

Кому нельзя принимать таблетки

Как рассказал врач-иммунолог Андрей Волянский, их не рекомендуется принимать беременным, детям и подросткам до 18 лет, поскольку препарат может влиять на рост костной и хрящевой ткани.

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Сколько стоят таблетки

Пациенты смогут получать препараты бесплатно.

"Он фактически разрушает РНК-геном вируса, вмешиваясь в его структуру. Он ничего не будет стоить для наших людей, потому что за это платит государство. Но примерно курс – около 600 долларов. Это лекарство нужно использовать как можно скорее, когда начался вирус", – рассказал глава комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО Украины Сергей Комиссаренко.

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