Эксперты впервые за четыре года провели экспертизу бензина А-92

В последнее время эксперты все чаще говорят о стремительном росте теневого рынка топлива в стране

Эксперты Института потребительских экспертиз подвергли исследованию образцы бензина А-92 евро, который пользуется популярностью среди автовладельцев. Пробы отбирали в сетях разных категорий – ОККО, WOG, Amic, KLO, Sun Oil, Chipo, Avantage 7, Автотранс, BVS, БРСМ-нафта, Мotto, Фактор и Татнефть. Показатели качества некоторых сетей оказались на уровне, но и без явной "бодяги", что еще раз подтверждает заключения экспертов, не обошлось.

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Первым делом проверили октановое число. Нарушение было зафиксировано в "девяносто втором" бензине из сети Татнефть – топливо имело октановое число 89 единиц! Образец топлива Sun Oil также оказался ниже норматива. У остальных участников все более ровно, в диапазоне 92-94 единиц. Есть и топливо запасом прочности по октановому числу. Среди них можно отметить ОККО и WOG, которые продают белорусскую "двойку" или образцы KLO и Автотранс, которые продают бензин Shebel 92 нашего Шебелинского НПЗ.

Также в бензине должно быть минимальное колчество вредных веществ. Надо отметить, что это вещество практически отсутствует в пробах "зеленых" АЗК (ОККО и WOG), а также в сетях, которые продают Shebel-92. А вот приобретенный бензин в сетях Фактор, Motto и Sun Oil "отличился". Содержание вредного вещества оказалось почти в два раза больше, чем разрешают граничные нормативы ДСТУ, а именно – 2,8 процента у Фактора, Motto – 2,3 % и "рекордсмен" – Sun Oil с более чем трехкратным превышением нормы!

Далее проверили содержание серы. Если ее в топливе слишком много, это приводит к образованию нагара, загрязнению топливных форсунок и "убивает" катализаторы. Бензин сети Sun Oil показал превышение нормы почти в 2 раза. За пределами показателя оказался образец сети Motto, среди тех, кто приблизился вплотную – заправки Bvs.

А вот среди тех, у кого зафиксировано наименьшее количество серы (5 мг/кг) в пробе следует отметить бензин ОККО, но и шебелинский Shebel не отстал – всего 6 мг/кг, что еще раз подтверждает довольно высокое качество топлива украинского производства.

Далее в лаборатории были проведены испытания на содержания кислородсодержащих компонентов, которые характеризируют наличие спиртовых и эфирных добавок. Анализ показал, что топливо из сети Фактор и Мотто не соответствовали нормативам. Практически отсутствие данных компонентов зафиксировано в "девяносто втором" от WOG.

Также проверили и содержание аминов. Как октаноповышающие присадки они запрещены к использованию в бензинах, реализуемых в Украине. Амины пагубно влияют на авто и организм человека, именно его связывают с онкологическими заболеваниями легочной системы.

Последний раз амины эксперты фиксировали в бензине несколько лет назад, после чего они исчезли. Следы опасного вещества были обнаружены в пробе БРСМ-нафта, а в "девяносто втором" от Sun Oil его и вовсе оказалось 1,8%.

Опасения аналитиков рынка относительно ухудшения качества топлива, к сожалению, оказались не лишенными оснований – правда, это касается только так называемых дискаунтеров. Как показало исследование, "бодяжники" не просто наращивают обороты, а используют запрещенные вещества. И, если ранее такое низкопробное топливо продавалось в "подзаборных бочках", то сейчас, как оказалось, им можно заправиться и в "известных" сетях. И это очень опасная тенденция. Автолюбителям эксперты рекомендуют быть острожными и не заправляться по демпинговым ценам. Более подробная информация об исследовании на сайте Института https://www.expertise.in.ua

Вадим Кривенко