Экспресс на линию фронта. "Укрзализныця" запускает новый поезд на Донбасс (фото)

Попасная расположена всего в 7 километрах от оккупированных территорий. / Фото: Коллаж: Сегодня

"Укрзализныця" запускает новый модернизированный дизель-поезд – "Слобожанский экспресс" с 19 декабря. Он обеспечит связь между Луганской, Харьковской и Сумской областями.

Об этом сообщили в пресс-службе УЗ.

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Маршруты и графики

Поезд будет курсировать по маршруту Харьков – Попасная – Харьков, Харьков – Сумы – Ворожба – Харьков.

С 19 декабря региональный поезд №887 Харьков – Попасная будет отправляться из Харькова ежедневно, кроме среды, в 17:33 и прибывать в Попасную в 22:53. Обратно с 20 декабря из Попасной поезд №888 будет отправляться ежедневно, кроме четверга, в 03:48 и прибывать в Харьков в 08:47.

С 20 декабря региональный поезд №885 Харьков – Ворожба будет отправляться из Харькова в 09:05 и прибывать в Ворожбу в 12:45. Обратно из Ворожбы поезд №886 будет отправляться в 13:10 и прибывать в Харьков в 17:04.

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С 21 декабря региональный поезд №885/886 Харьков – Ворожба – Харьков будет курсировать ежедневно, кроме среды. Со станции Харьков-Пассажирский он отправится в 09:05 и прибывает на станцию Ворожба в 12:30. Обратно из Ворожбы будет отправляться в 13:19 и прибывать в Харьков в 17:04.

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Поезд будет курсировать на станцию Попасная в Луганской области. Фото: УЗ

Характеристики поезда

На маршруте будет использоваться новый дизель-поезд производства Крюковского вагоностроительного завода ДПКР-3:

поезд имеет современные элементы интерьера и экстерьера;

приспособленный для перевозки маломобильного населения;

в составе поезда 3 вагона – 170 мест.

Справка о Попасной

Это прифронтовый город на Донбассе. Всего в 7 километрах от него расположен оккупированный пророссийскими боевиками Первомайск. Попасная освобождена из-под контроля боевиков 22 июля 2014 года.

Сейчас из города ходят электрички в города Сватово и на станцию Северск. Эти точки также находятся на Донбассе, но они более удалены от линии фронта.

Кроме того, из Киева в Попасную есть только один поезд №020ДП. Фактически, "Слобожанский экспресс" станет вторым поездом дальнего сообщения в этот город,

Дополнительные поезда на праздники

"Укрзализныця" назначила 6 дополнительных поездов на период зимних праздников:

№266/265 Киев – Херсон отправится из Киева и Херсона 31 декабря (билеты от 236 грн);

№222/221 Херсон – Киев отправится из Киева и Херсона 31 декабря (билеты от 236 грн);

№123/124 Киев – Одесса отправится из Киева 31 декабря, из Одессы 1 января (билеты от 742 грн);

№239/240 Киев – Ужгород будет отправляться из Киева с 24 декабря по 8 января через день (билеты от 276 грн);

№170/253 Киев – Харьков отправится из Киева 31 декабря. В обратном направлении – 31 декабря

№173/192 Киев – Львов отправится из Киева и Львова 31 декабря.

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