"Тревожный чемоданчик": что в нем должно быть, чтобы выжить

Содержимое может корректироваться / Коллаж "Сегодня"

В Украине обсуждается угроза полномасштабного вторжения российской армии. В случае войны необходимо, чтобы был тревожный чемодан, который предназначен для быстрой эвакуации из зоны чрезвычайного происшествия.

Об этом идется в материале сайта "Сегодня".

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"Экстренный чемодан"

Тревожный чемодан – это крепкий и удобный рюкзак объемом от 25 литров. Он предназначен для хранения вещей первой необходимости для быстрой эвакуации из зоны чрезвычайного происшествия.

В него нужно вместить все необходимое для жизни на несколько дней. Содержимое рюкзака может корректироваться в соответствии с вашими потребностями, но основное его содержание всегда одинаково.

Что нужно взять с собой

Документы:

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Копии важных документов – паспорта, автомобильных прав, документов на недвижимость и автомобиль. Все необходимо упаковать в полиэтилен.

Деньги с карт лучше снять и взять с собой.

Еда и посуда:

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металлические котелок, флягу, ложку, чашку;

запас питьевой воды на 1-2 дня, по возможности его надо периодически обновлять (3 литра воды на человека в сутки);

запас пищи на пару дней: высококалорийные сладости (черный шоколад с орехами, леденцы), тушенку, галеты, суп-пакеты, мясные и рыбные консервы, чай/кофе в пакетиках. Если позволяет место – крупы, макароны, сухие овощные полуфабрикаты.

Одежду:

два комплекта нижнего белья, две пары хлопчатобумажных носков, носки из шерсти;

штаны, куртку, карематы/спальные мешки;

рубашку или кофту, плащ-дождевик, плетеную шапочку, перчатки, шарф и удобную обувь;

нити, иглы.

Связь:

блокнот, ручка, список важных номеров в блокноте;

павербанки, зарядки, батарейки;

радиоприемник на батарейках;

карту местности, а также информацию о способе связи и условленном месте встречи вашей семьи.

Медикаменты и средства гигиены:

зубная щетка и паста, небольшой брусок мыла, полотенце (бывают производные прессованные), туалетная бумага, пару пачек сухих и влажных салфеток, средства интимной гигиены, маникюрный набор, медицинские маски;

активированный уголь (от интоксикации), парацетамол/ибупрофен (жаропонижающий), альбуцид (капли для глаз), фталазол (от кишечной инфекции), пенталгин (обезболивающий), имодиум (от диареи), супрастин (от аллергии) и лекарства, которые вы принимаете регулярно. Также в аптеке должны быть контакты собственных врачей и рецепты лекарства.

сухой и медицинский спирт, санитайзер, влажные салфетки, две пары резиновых перчаток, клапан с пленкой для искусственного дыхания;

средства для остановки кровотечения, марлевые салфетки разных размеров и нестерильные марлевые бинты; эластичные бинты с возможностью фиксации; пластыри разных размеров; атравматические ножницы для разрезания на пострадавшем человеке одежды;

большой кусок ткани, на которой можно зафиксировать конечность пострадавшего, дезинфектор для рук, спиртовые салфетки, шприцы.

Если позволяет место, то можно взять:

палатку,

полиуретановый коврик,

спальник.

фонарик,

спички,

зажигалку,

свечи.

Также можно положить компас, часы (лучше водонепроницаемые), нож, топор, сигнальные средства, например, свисток. Несколько мусорных пакетов объемом 120 литров. Если их разрезать, из них можно сделать шатер или тент, рулон широкого скотча.

Ситуация

Американское издание The New York Times напечатало свежую карту с расположением российских воинских частей и подразделений на границе с Украиной.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает, что Россия может устроить провокацию у границ Украины, чтобы затем применить военную силу против нашего государства.

Ситуация обостряется перед намеченными на 12 января переговорами НАТО с Россией о предоставлении Кремлю так называемых гарантий безопасности – запрета на вступление Украины, Грузии и Молдовы в Альянс и запрет на размещение натовского вооружения в странах Балтии и Польши.

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