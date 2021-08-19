ЕС начнет принимать украинские COVID-сертификаты не сразу после их признания

COVID-сертификаты стали доступны для Android. Коллаж: "Сегодня"

Европейский Союз начнет принимать украинские COVID-сертификаты с 20 августа, хотя официально признал их 19 августа. Сутки понадобятся на то, чтобы подключить Украину к европейской системе совместимости сертификатов.

Об этом сообщила Европейская комиссия (ЕК). Кроме Украины, к системе подключат Турцию и Северную Македонию.

"Страны будут подключены к системе ЕС, и COVID-сертификаты, выданные Северной Македонией, Турцией и Украиной, будут приниматься в ЕС с завтрашнего дня (20 августа. – Ред.) на тех же условиях, что и цифровые COVID-сертификаты ЕС", – говорится в сообщении ЕК.

Украина, в свою очередь, начнет признавать COVID-сертификаты всех стран, которые тоже внесены в европейскую систему. В Еврокомиссии уверены, что такая система поможет оживить рынок международных путешествий, в том числе за пределы ЕС.

COVID-сертификаты в "Дія"

5 июля в Украине заработали цифровые COVID-сертификаты в приложении государственных услуг "Дія". Изначально они подходили для использования только внутри страны.

Паспорт вакцинации отображает в мобильном приложении "Дія", но можно получить и бумажную форму через обращение к врачу. В Кабмине отметили, что цифровые COVID-сертификаты и бумажные имеют одинаковую юридическую силу.

В Украине уже ввели поощрения для людей, которые получат прививку от коронавируса, например:

вакцинированные в ТРЦ Blockbuster Mall могут получить билеты на футбольные матчи с участием ФК "Шахтер";

в Днепре власти обещают вакцинированным жителям бесплатные месячные абонементы на проезд в общественном транспорте и скидки на билеты в кино.

Также сертификаты могут стать пропусками с QR-кодами в случае нового локдауна.

Напомним, 19 августа ЕС официально признал, что украинские COVID-сертификаты в приложении "Дія" соответствуют европейским.

При этом на днях Украина ослабила правила въезда для иностранцев. Теперь для пересечения границы Украины иностранцам и лицам без гражданства нужно иметь с собой: