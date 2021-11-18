ЕС обновил "зеленый список" стран: вернулась ли туда Украина

Евросоюз обновил список "зеленых стран", но Украину в него не добавил. / Фото: Коллаж: Сегодня

Европейский союз 18 ноября обновил список "зеленых" стран. Но Украины в этом списке нет.

Об этом говорится на сайте Совета ЕС.

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Как известно, список ЕС пересматривают каждые две недели, чтобы обновлять в зависимости от обстоятельств. Украину исключили из перечня безопасных стран 9 ноября.

Глава МИД Дмитрий Кулеба объяснил: после исключения Украины из "зеленого списка" ЕС тотального закрытия границ Евросоюза не будет. Теперь перед поездкой в Европу следует проверять, какие ограничения действуют в той или иной стране.

Актуальные условия въезда в страны Европы для украинцев

Запрещено

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Беларусь,

Болгария,

Мальта,

Сан-Марино.

Вакцинация

Эстония,

Латвия,

Литва,

Дания,

Германия,

Чехия,

Словакия,

Бельгия,

Франция,

Испания.

Вакцинация + тест или сертификат о выздоровлении

Исландия

Вакцинация или тест

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Португалия,

Словения,

Сербия,

Черногория,

Швеция.

Вакцинация или тест + самоизоляция

Норвегия

Финляндия,

Вакцинация или сертификат об выздоровлении, или тест + самоизоляция

Австрия,

Румыния,

Польша

Вакцинация или сертификат о выздоровлении, или тест

Швейцария,

Лихтенштейн,

Хорватия,

Босния и Герцеговина,

Молдова,

Албания,

Северная Македония,

Турция.

Вакцинация + тест или тест + самоизоляция

Великобритания

Италия.

Тест по приезду + или вакцинация, или сертификат об выздоровлении, или тест

Греция

Вакцинация или ПЦР-тест

Венгрия

Вакцинация или ПЦР-тест + тест по прибытии

Грузия,

Кипр.

Вакцинация или сертификат о выздоровлении, или ПЦР-тест

Ирландия.

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