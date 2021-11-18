ЕС обновил "зеленый список" стран: вернулась ли туда Украина

Евросоюз обновил список "зеленых стран", но Украину в него не добавил. / Фото: Коллаж: Сегодня
Европейский союз 18 ноября обновил список "зеленых" стран. Но Украины в этом списке нет.
Об этом говорится на сайте Совета ЕС.
Как известно, список ЕС пересматривают каждые две недели, чтобы обновлять в зависимости от обстоятельств. Украину исключили из перечня безопасных стран 9 ноября.
Глава МИД Дмитрий Кулеба объяснил: после исключения Украины из "зеленого списка" ЕС тотального закрытия границ Евросоюза не будет. Теперь перед поездкой в Европу следует проверять, какие ограничения действуют в той или иной стране.
Актуальные условия въезда в страны Европы для украинцев
Запрещено
- Беларусь,
- Болгария,
- Мальта,
- Сан-Марино.
Вакцинация
- Эстония,
- Латвия,
- Литва,
- Дания,
- Германия,
- Чехия,
- Словакия,
- Бельгия,
- Франция,
- Испания.
Вакцинация + тест или сертификат о выздоровлении
- Исландия
Вакцинация или тест
- Португалия,
- Словения,
- Сербия,
- Черногория,
- Швеция.
Вакцинация или тест + самоизоляция
- Норвегия
- Финляндия,
Вакцинация или сертификат об выздоровлении, или тест + самоизоляция
- Австрия,
- Румыния,
- Польша
Вакцинация или сертификат о выздоровлении, или тест
- Швейцария,
- Лихтенштейн,
- Хорватия,
- Босния и Герцеговина,
- Молдова,
- Албания,
- Северная Македония,
- Турция.
Вакцинация + тест или тест + самоизоляция
- Великобритания
- Италия.
Тест по приезду + или вакцинация, или сертификат об выздоровлении, или тест
- Греция
Вакцинация или ПЦР-тест
- Венгрия
Вакцинация или ПЦР-тест + тест по прибытии
- Грузия,
- Кипр.
Вакцинация или сертификат о выздоровлении, или ПЦР-тест
- Ирландия.
Ранее мы писали:
- Что делать, если "Дія" не подтянула COVID-сертификат? Инструкции от Национальной службы здоровья Украины (НСЗП).
- В приложении "Дія" появились сертификаты об выздоровлении от коронавируса. В приложении пользователям отображаются два документа – внутренний и международный.